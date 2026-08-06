Hàng trăm khán giả chờ từ 2h sáng tại trụ sở DatVietVAC để gặp dàn "Anh trai, Em xinh"

Sáng 5/8, khu vực đường Pasteur giao Điện Biên Phủ đông kín người. Từ bên kia đường, từng nhóm khán giả mang theo bảng cổ vũ, điện thoại và quà tặng hướng về trụ sở DatVietVAC tại số 222 Pasteur. Một số người có mặt từ lúc trời chưa sáng, ngồi chờ dọc vỉa hè để giữ vị trí gần cổng.

Một số fan đã tới 222 Pasteur từ khoảng 2-3h sáng

Phía trong trụ sở, hàng loạt lẵng hoa chúc mừng được gửi đến từ sáng sớm. Hoa của nghệ sĩ, đối tác, thương hiệu và các cộng đồng người hâm mộ phủ kín khu vực trước cổng. Tiếng hò reo vang lên mỗi khi một nghệ sĩ xuất hiện, tạo nên không khí giống buổi gặp gỡ người hâm mộ hơn là ngày doanh nghiệp mở sổ IPO.

Khoảng 8h, nhiều nghệ sĩ bước ra khu vực trước trụ sở trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Các Anh Trai Mason Nguyễn, DILLAN, Bùi Duy Ngọc, Lohan, GILL, Phạm Đình Thái Ngân, Đỗ Nam Sơn, DANGHONGHAI, IVAN, HYO cùng các Em Xinh Lamoon, Juky San, Ánh Sáng AZA… lần lượt xuất hiện.

Các bạn trẻ phấn khởi, chờ đợi được gặp các thần tượng của mình

Mỗi lần một nghệ sĩ tiến đến gần hàng rào, hàng trăm điện thoại lập tức được giơ lên. Khán giả đồng thanh gọi tên thần tượng, đưa bảng cổ vũ và đề nghị nghệ sĩ tạo dáng trước ống kính. Các nghệ sĩ liên tục vẫy tay, tạo biểu cảm, nhận quà và giao lưu với những người đứng bên ngoài.

Những màn tương tác gần gũi khiến khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ gần như được xóa bỏ. Sau nghi thức chính, các nghệ sĩ còn trực tiếp trao quà cho khoảng 100 khán giả được điều phối vào khu vực sự kiện.

Để có vị trí thuận lợi, một số fan đã tới 222 Pasteur từ khoảng 2-3h sáng. Hình ảnh người hâm mộ trải áo, ngồi hoặc nằm nghỉ trên vỉa hè trong lúc chờ trời sáng được chia sẻ trên mạng xã hội. Có người chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn và sạc dự phòng cho nhiều giờ xếp hàng.

Một tài khoản tham dự sự kiện đăng hình có mặt trước cổng từ rạng sáng, kèm lời nhắn: “Cố gắng dậy sớm để xếp hàng nhận quà và chuẩn bị gặp các Anh Trai và Em Xinh”.

Theo chia sẻ từ các cộng đồng người hâm mộ, một số khán giả ở tỉnh, thành khác đã đến TPHCM từ hôm trước. Có người đặt vé từ Hà Nội vào chỉ để tham dự sự kiện trong buổi sáng, mong được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần và cùng chứng kiến dấu mốc mới của đơn vị đứng sau những chương trình họ yêu thích.

Ca sĩ Đặng Hồng Hải

Tại sự kiện, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC - cùng ban lãnh đạo và các thành viên đồng sáng lập thực hiện nghi thức công bố dấu mốc IPO.

Phát biểu trước đội ngũ nhân sự, nghệ sĩ, đối tác và người hâm mộ, ông Đinh Bá Thành nhắc lại thời điểm doanh nghiệp được thành lập năm 1994.

“Ngày này 32 năm trước, DatVietVAC, Công ty Media tư nhân đầu tiên, ra đời. Full of Imagination, Freedom, Brotherhood, Creative Excellence và Tham vọng lớn từ Day 1. 32 năm sau, DatVietVAC sang một chương mới IPO, trở thành công ty đại chúng với khởi đầu bằng Kỷ luật và Khắc nghiệt của người dẫn đầu”, ông Đinh Bá Thành nói.

Sau bài phát biểu, Chủ tịch DatVietVAC mời những thành viên đồng sáng lập doanh nghiệp từ 32 năm trước cùng bước lên khu vực trung tâm. Ban lãnh đạo, nghệ sĩ và đại diện đội ngũ nhân sự sau đó tham gia nghi thức kéo màn, đồng thanh đếm ngược công bố IPO DatVietVAC.

Theo ông Đinh Bá Thành, giá trị doanh nghiệp gây dựng trong hơn ba thập kỷ không chỉ thể hiện qua doanh thu, lợi nhuận hay số lượng chương trình đã sản xuất. Một phần quan trọng nằm ở niềm tin của những người cùng tham gia hệ sinh thái.

HYO (Phùng Trọng Hiếu) là nam ca sĩ trẻ sinh năm 2003. Anh đang là nhân tố mới gây chú ý khi tham gia chương trình âm nhạc thực tế Tinh Hà Say Hi

Sự kiện được tổ chức đúng dịp DatVietVAC bước sang năm hoạt động thứ 32. Từ một công ty truyền thông tư nhân thành lập năm 1994, doanh nghiệp đã phát triển thành hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất nội dung, quảng cáo, quản lý nghệ sĩ và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng.

Theo định hướng của ban lãnh đạo, IPO là bước đi nhằm chuẩn hóa quản trị theo các tiêu chuẩn minh bạch quốc tế, gia tăng uy tín thương hiệu và mở rộng những kênh huy động vốn dài hạn. Doanh nghiệp đồng thời hướng tới tạo thêm động lực phát triển, gắn kết đội ngũ nhân sự trong giai đoạn mới.

Ca sĩ Lamoon

Trên mạng xã hội, sự kiện nhanh chóng thu hút lượng thảo luận lớn. Từ khóa liên quan DatVietVAC và IPO xuất hiện trong nhóm chủ đề thịnh hành, với hàng nghìn bài đăng. Người hâm mộ chia sẻ hình ảnh xếp hàng, các lẵng hoa chúc mừng và khoảnh khắc nghệ sĩ tương tác tại 222 Pasteur.

Trong bối cảnh đó, fandom không chỉ là lực lượng theo dõi một nghệ sĩ hay chương trình. Các cộng đồng này trở thành một phần trong hệ sinh thái giải trí, góp phần tạo sức lan tỏa, duy trì vòng đời nội dung và hình thành thị trường tiêu dùng văn hóa.