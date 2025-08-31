Hàng trăm học sinh, giáo viên cùng hòa giọng hát 'Tiến quân ca'

Hưởng ứng đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 , với mong muốn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử vẻ vang và bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, Trường Olympia (Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động học tập, nghệ thuật và trang trí đầy ấn tượng.

Ở cấp Tiểu học, bên cạnh những giờ tìm hiểu lịch sử về ngày 2/9, giờ chào cờ đặc biệt cả trường cùng hát vang bài ca về việc tuổi trẻ viết tiếp tương lai, trong môn Tiếng Việt, các thầy cô cũng tổ chức cho học sinh khối 3-4 thực hiện sổ tay sáng tác thơ về chủ đề "Việt Nam trong tôi" và về các anh hùng dân tộc.

Ở cấp THCS và THPT, học sinh tham gia viết bài cảm nhận, chia sẻ về những nhân vật, sự kiện lịch sử của đất nước; tự mình dàn dựng và biểu diễn những tiết mục biểu diễn nghệ thuật về chủ đề đất nước, dân tộc với âm hưởng hào hùng, sôi động. Ngoài ra các em còn sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật có ứng dụng công nghệ thông tin về chủ đề "Tự hào Việt Nam".

Điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ Quốc khánh 2/9 là MV hợp xướng "Tiến quân ca" với sự tham gia của gần 400 học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Dồn hết tâm sức để thu âm, phối khí, ghi hình, thầy trò trường Olympia đã nỗ lực tạo nên bản hợp xướng "Tiến quân ca" thật hào hùng, thể hiện tinh thần tự hào dân tộc và bản sắc Việt đậm đà.

MV hợp xướng "Tiến quân ca" như lời tri ân lịch sử, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc mà thầy trò trường Olympia muốn dành tặng đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9.