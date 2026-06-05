Hàng trăm cán bộ, nhân viên Diana Unicharm xuống phố dọn dẹp, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2026

Ngày 5/6 hàng năm là Ngày Môi trường Thế giới - dịp để các quốc gia, tổ chức và từng cá nhân nhìn lại hành động của mình với hành tinh. Năm 2026, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phát động chủ đề "A Global Call for Climate Action - Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu", nhấn mạnh rằng ứng phó biến đổi khí hậu không thể chờ đợi và không thể là việc của riêng ai.

Tổng Giám đốc Diana Unicharm Takahiro Okada cùng hàng trăm cán bộ, nhân viên công ty tham gia dọn dẹp tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2026

270 người, 3 thành phố

Hưởng ứng thông điệp đó, Công ty Cổ phần Diana Unicharm đã triển khai chương trình hành động quy mô tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh ngay trong ngày 5/6/2026.

Hơn 270 cán bộ nhân viên cùng Ban Lãnh đạo Diana Unicharm đồng loạt ra quân dọn dẹp, bảo vệ cảnh quan tại các địa danh văn hóa - lịch sử có ý nghĩa đặc biệt.

Cán bộ, nhân viên Diana Unicharm tham gia dọn dẹp tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và các di tích lịch sử nổi tiếng tại Hà Nội

Tại Hà Nội, hoạt động được tổ chức ngay tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm - trái tim của thủ đô, cùng các địa điểm biểu tượng như Tượng đài Vua Lê Thái Tổ, Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và các tuyến phố lân cận. Tại Bắc Ninh, tình nguyện viên bảo vệ cảnh quan Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Phật Tích - một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Bắc. Còn tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình diễn ra tại Khu di tích Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt và các tuyến đường xung quanh.

Các cán bộ, nhân viên Diana Unicharm tại khu vực TPHCM hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2026

Việc lựa chọn các không gian di sản lịch sử - văn hóa làm điểm hành động không phải ngẫu nhiên. Đây là thông điệp kép được doanh nghiệp này gửi gắm: bảo vệ môi trường gắn liền với bảo tồn những gì đáng trân trọng nhất của một cộng đồng.

Ông Takahiro Okada, Tổng Giám đốc Diana Unicharm chia sẻ: "Tại Diana Unicharm, chúng tôi tin rằng phát triển bền vững là hành trình của sự cải tiến liên tục. Những thay đổi tích cực cho tương lai được tạo nên từ những hành động thiết thực hôm nay".

Ông Takahiro Okada, Tổng Giám đốc Diana Unicharm dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Ông Takahiro Okada cũng trực tiếp tham gia dọn dẹp khu vực Hồ Hoàn Kiếm cùng các cán bộ, nhân viên Diana Unicharm

Cam kết dài hạn hướng tới mục tiêu Net Zero

Song song với hoạt động cộng đồng, Diana Unicharm nhân dịp này nhấn mạnh lộ trình hiện thực hóa Chiến lược Môi trường 2030 - cam kết dài hạn hướng tới Net Zero và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), triển khai trên 4 trọng tâm:

Tiên phong phát triển sản phẩm mỏng nhẹ hơn, rác thải ít hơn. Diana Unicharm ưu tiên nguyên liệu có nguồn gốc bền vững và đạt chứng nhận quốc tế PEFC khi thiết kế sản phẩm. Ứng dụng công nghệ vật liệu thấm hút tiên tiến từ Tập đoàn Unicharm Nhật Bản, các sản phẩm như băng vệ sinh Diana, tã Bobby và tã Caryn được phát triển theo hướng mỏng nhẹ hơn mà vẫn giữ nguyên hiệu quả tối đa - đồng nghĩa sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên đầu vào và ít chất thải đầu ra hơn.

Giảm nhựa trong vật dụng trưng bày tại điểm bán: Diana Unicharm đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi vật liệu trưng bày tại điểm bán từ nhựa sang giấy. Tính đến nay, lượng nhựa sử dụng cho vật phẩm trưng bày đã giảm hơn 55% so với năm 2021 - một con số không nhỏ trong hệ thống phân phối bán lẻ quy mô lớn.

Tái chế và năng lượng tái tạo. Công ty đang từng bước chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trong sản xuất, đồng thời nghiên cứu các sáng kiến kinh tế tuần hoàn nhằm giảm phát thải toàn chuỗi giá trị.

Văn hóa "xanh" từ bên trong. Diana Unicharm xây dựng mô hình "Công sở Xanh" với các thực hành cụ thể: in ấn có trách nhiệm, phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm năng lượng, và khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động cộng đồng - từ bảo vệ môi trường đến hiến máu nhân đạo và phòng chống sốt xuất huyết.

Giữa một ngày 5/6 mà toàn thế giới cùng nhau nhìn lại tác động của mình lên Trái Đất, hàng trăm con người dọn dẹp từng góc di sản của Hà Nội, Bắc Ninh và Sài Gòn là hình ảnh đủ để nói lên một điều: hành động vì khí hậu, bắt đầu từ ngay hôm nay, ở bất cứ nơi nào bạn đang đứng.

Những bước đi cụ thể và có thể đo lường của Diana Unicharm, như giảm 55% nhựa trưng bày, phát triển sản phẩm theo hướng giảm rác thải, chuyển đổi năng lượng tái tạo..., cho thấy một hướng tiếp cận nghiêm túc hơn với trách nhiệm môi trường doanh nghiệp.

Các cán bộ, nhân viên và Ban lãnh đạo Diana Unicharm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 2026 như một phần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Là thành viên của Tập đoàn Unicharm Nhật Bản - nhà sản xuất số 1 Nhật Bản trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân, hiện diện tại hơn 80 quốc gia - Diana Unicharm theo đuổi sứ mệnh xây dựng "Xã hội Cộng sinh": phát triển hài hòa giữa con người, cộng đồng và môi trường.

Giữa một ngày 5/6 mà toàn thế giới cùng nhau nhìn lại tác động của mình lên Trái Đất, 270 con người đang dọn dẹp từng góc di sản của Hà Nội, Bắc Ninh và Sài Gòn là hình ảnh đủ để nói lên một điều: hành động vì khí hậu, bắt đầu từ ngay hôm nay, ở bất cứ nơi nào bạn đang đứng.