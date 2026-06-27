Giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp, nhiều lớp học tại Paris vẫn sáng đèn. Không có điều hòa hay hệ thống làm mát đầy đủ, giáo viên và học sinh phải cố gắng hoàn thành các tiết học trong điều kiện oi bức, ngột ngạt.

Tại một số trường THCS và THPT, nhiều học sinh đã bị sốc nhiệt hoặc ngất xỉu do không chịu nổi nhiệt độ quá cao. Nhiều em cho biết rất khó tập trung học tập khi phải ngồi nhiều giờ trong những phòng học nóng bức.

Trong khi đó, hơn 3.500 trường học trên khắp nước Pháp đã buộc phải tạm dừng hoạt động. Khoảng 10.000 trường khác điều chỉnh thời gian học khi cho học sinh tan sớm nhằm hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng.

Trước tình trạng này, các công đoàn giáo viên đồng loạt lên tiếng, họ cho rằng điều kiện dạy học hiện nay đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của giáo viên và học sinh.

Trong tuyên bố chung, các công đoàn nhận định việc nhiều trường học vẫn phải hoạt động trong điều kiện nhiệt độ phòng học lên tới gần 40 độ C cho thấy sự thiếu chuẩn bị nghiêm trọng trong việc ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan.

"Sức khỏe của giáo viên và học sinh đang bị đe dọa", các công đoàn nhấn mạnh, đồng thời khuyến nghị giáo viên có thể chủ động dừng giảng dạy nếu điều kiện làm việc không còn bảo đảm an toàn.

Một trường học ở Paris treo biểu ngữ phản ánh tình trạng lớp học quá nóng.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray vẫn quyết định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THCS với sự tham gia của hơn 850.000 thí sinh.

Để giảm tác động của nắng nóng, các điểm thi được bố trí tổ chức từ sáng sớm đến giữa trưa, tăng khoảng cách giữa các thí sinh và cung cấp nước uống trong suốt thời gian làm bài.

Bên cạnh đó, chính quyền vùng Île-de-France (bao gồm Paris), cũng dành 1 triệu euro từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các điểm thi mua quạt và các thiết bị làm mát.

"Chúng tôi đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh. Theo tôi, kỳ thi nên được tổ chức đúng kế hoạch thay vì lùi đến tháng 9", Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffray chia sẻ với kênh France 2.

Đợt nắng nóng lần này không chỉ đặt ra bài toán tổ chức dạy học và thi cử, mà còn làm dấy lên những tranh luận về khả năng thích ứng của hệ thống các trường học tại Pháp trước các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện thường xuyên do biến đổi khí hậu.