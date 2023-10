Hàng loạt nghệ sĩ nhúng chàm

Hàng loạt thần tượng "nhúng chàm"

Ngày 28/10, Lee Sun Kyun ra trình diện cảnh sát sau một tuần vướng bê bối sử dụng ma túy. Thông tin Lee Sun Kyun dùng chất cấm chấn động showbiz Hàn. Tại Sở Cảnh sát, nam diễn viên cúi đầu xin lỗi khán giả. "Tôi chân thành xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng. Tôi cúi đầu xin lỗi những người luôn tin tưởng, yêu thương và ủng hộ. Tôi có lỗi với gia đình, người thân tôi chịu đựng quá nhiều về việc này", Lee Sun Kyun nói.

Dù chưa có kết luận chính thức, hàng loạt nhãn hàng, nhà sản xuất quay lưng với nam diễn viên.

Lee Sun Kyun đã bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án phim bom tấn No way out. Ba dự án phim The Land of Happiness, Escape và Project Silence đều hoãn ra mắt vì bê bối của ảnh đế. Ngoài ra, cái tên Lee Sun Kyun bị các nhãn hàng hủy hợp đồng, gạch tên khỏi quảng cáo.

Người nổi tiếng thứ hai đang bị điều tra vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy là G-Dragon. Theo điều tra, cựu trưởng nhóm Big Bang liên quan đến đường dây ma túy ở cơ sở giải trí thành viên ở Gangnam, Seoul. Doanh nghiệp được vận hành cho tầng lớp có thu nhập cao.

Lee Sun Kyun và G-Dragon bị quay lưng vì bê bối sử dụng chất cấm.

Trong lúc bị cảnh sát điều tra, G-Dragon phủ nhận toàn bộ cáo buộc thông qua luật sư: “Trước hết, việc tôi sử dụng ma túy là không đúng sự thật. Ngoài ra, tôi muốn làm rõ rằng tôi không liên quan gì đến việc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, tôi biết có nhiều người lo ngại nên tôi sẽ tích cực và hợp tác với cơ quan chức năng tiến hành điều tra”.



Tuy phủ nhận, cả G-Dragon và Lee Sun Kyun đều bị Bộ tư pháp áp dụng lệnh cấm rời khỏi Hàn Quốc, nhằm phục vụ điều tra. Lệnh cấm được xem như "dấu chấm hết" cho thần tượng đang trên đà phát triển sự nghiệp, khó quay trở lại giới giải trí.

Chỉ một tháng trước, Ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc lần thứ hai ra trình diện cảnh sát, cho lời khai trước tòa vì đối mặt cáo buộc sử dụng ma túy. Tuy Tòa án Trung tâm Seoul bác bỏ yêu cầu bác bỏ lệnh bắt giữ Yoo Ah In từ công tố viên, lý do là "không cần thiết bắt giữ trong giai đoạn này vì nam diễn viên thừa nhận hút cần sa", Yoo Ah In mất niềm tin với khán giả.

Channel A đưa tin Yoo Ah In có đến 200 lần sử dụng chất cấm, chi khoảng 500 triệu won (hơn 9 tỷ đồng) để mua propofol (loại thuốc kê đơn, cấm sử dụng bừa bãi ở Hàn Quốc vì có khả năng gây nghiện). Trước đó, khi bước ra tòa án, Yoo Ah In bị người dân ném tiền vào mặt, phỉ nhổ "mang tiền vào tù mà tiêu".

Yoo Ah In, Lee Sun Kyun và G-Dragon, ba trong số những nhân vật nổi tiếng, có sức hút nhất giới giải trí Hàn Quốc đối mặt tương lai mù mịt, sự nghiệp chấm dứt vì liên quan đến chất cấm.

Sụp đổ thần tượng

Trong cuộc phỏng vấn của Washington Post, CedarBough Saeji, trợ lý giáo sư tại Đại học Quốc gia Pusan và là nhà bình luận về văn hóa đại chúng, xã hội Hàn Quốc, cho biết Yoo Ah In từng là thần tượng vươn tầm quốc tế. New York Times vinh danh nam diễn viên là một trong những sao nam xuất sắc năm 2018 với vai chính trong Burning.

Trong khi đó, Lee Sun Kyun là diễn viên xuất hiện trong bộ phim đạt bốn giải Oscar. Riêng G-Dragon là đại sứ Chanel, hiện tượng pop toàn cầu có nhiều fan. Trợ lý giáo sư đánh giá tốc độ lan truyền tin tức tiêu cực, quy mô sự sụp đổ danh tiếng của ba nhân vật nổi tiếng trên làm nổi bật văn hóa "tôn thờ người nổi tiếng" của xã hội Hàn Quốc.

"Với người hâm mộ, thần tượng phải thật sự hoàn hảo. Sẽ không có chỗ cho sai sót hoặc sự đấu tranh của thần tượng về vấn đề ma túy", chuyên gia nói.

Theo CedarBough Saeji, ở phương Tây, khi khán giả đọc được tin tức người nổi tiếng sử dụng chất kích thích, liên quan đến ma túy, họ sẽ nói "Anh ấy, cô ấy cần được cai nghiện".

Tình cảnh bẽ mặt của Ảnh đế Lee Sun Kyun và Yoo Ah In.

Nhưng ở Hàn Quốc, nơi việc sử dụng ma túy bị kỳ thị nhiều hơn, nơi vấn đề sức khỏe tinh thần của người nổi tiếng gần như không được xem trọng, điều họ nghĩ tới là ngôi sao vướng bê bối phải lập tức chấm dứt sự nghiệp.



Washington Post bình luận trường hợp của Yoo Ah In, G-Dragon hay Lee Sun Kyun là ví dụ về "áp lực cực lớn" đối với người nổi tiếng Hàn Quốc: Họ phải thể hiện bản thân có cuộc sống lành mạnh, thậm chí không tì vết.

Chuyên gia phân tích rằng trong xã hội đang thay đổi nhanh chóng nhưng vẫn còn bảo thủ sâu sắc như Hàn Quốc, các diễn viên và thần tượng Kpop phải đấu tranh giữa sự hào nhoáng và gương mẫu. Mọi thứ được xem là tật xấu trong xã hội như văng tục, thể hiện bản thân, ma túy, hình xăm và ảnh khỏa thân đều bị phản đối.

"Người nổi tiếng có thể nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ người hâm mộ, nhưng điều đó đi kèm với kỳ vọng rằng họ sẽ không làm mọi người thất vọng. Ngay cả Yoo Ah In hay G-Dragon, họ thu hút fan với tiêu chuẩn cao, chính họ bị quay lưng khi rời xa những tiêu chuẩn đó”, chuyên gia nhận định.