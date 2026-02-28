Hàn Quốc quan ngại trước làn sóng tẩy chay từ Đông Nam Á

Chiến dịch tẩy chay Hàn Quốc

Tờ The Korea Times dẫn lời người phụ trách các vấn đề về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đơn vị đã theo dõi dấu hiệu của tâm lý bài Hàn, cũng như làn sóng phản đối trực tuyến mang hashtag “SEAblings” kể từ khi nó bùng phát sau buổi hòa nhạc Kpop gần đây tại Malaysia.

“Chúng tôi quan ngại cơn thịnh nộ này có thể lan rộng tâm lý công chúng nói chung. Vì vậy, chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình”, vị quan chức nói vào ngày 26/2.

Đêm nhạc của DAY6 ở Kuala Lumpur.

Ồn ào bắt nguồn từ buổi hòa nhạc ngày 31/1 của ban nhạc Hàn Quốc DAY6 ở Kuala Lumpur (Malaysia). Tại đây, nhóm nhiếp ảnh gia của các fan site Hàn Quốc bị cáo buộc mang theo máy ảnh độ phân giải cao bất chấp lệnh cấm nghiêm ngặt đối với thiết bị này.

Người hâm mộ địa phương sau đó đăng tải video và ảnh chụp màn hình, với nội dung phê phán nhóm nhiếp ảnh gia không tôn trọng luật lệ của nước sở tại. Họ cũng than phiền việc tầm nhìn bị che khuất.

Ban đầu, cuộc tranh cãi trực tuyến chỉ liên quan đến phép lịch sự. Tuy nhiên, tình hình ngày càng không kiểm soát được, leo thang thành hành vi xúc phạm nhau.

Một số người Hàn chế giễu người Đông Nam Á và các quốc gia của họ. Cư dân mạng Đông Nam Á phản ứng lại bằng cách lan truyền những bình luận đó trên mạng xã hội, kèm theo hashtag “SEAblings” - thuật ngữ họ sử dụng để nhấn mạnh sự đoàn kết khu vực - qua đó làm dấy lên lời kêu gọi tẩy chay sản phẩm và nội dung văn hóa Hàn Quốc.

Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết dù có dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến dịch đang hạ nhiệt, Seoul vẫn coi đây là vấn đề đáng quan ngại. Nhà chức trách tăng cường theo dõi dư luận trực tuyến trên toàn khu vực bằng tiếng Malaysia, tiếng Indonesia và các ngôn ngữ Đông Nam Á khác để đánh giá mức độ lan rộng của tâm lý bài Hàn.

Ông chỉ ra bất chấp thực tế là phong trào không lan rộng nhiều sau đợt bùng phát ban đầu, sự phẫn nộ cho thấy tâm lý bài Hàn có thể bùng phát nhanh chóng thế nào khi một sự việc cụ thể va chạm với những bức xúc vốn tồn tại.

“Chúng tôi không thể hoàn toàn loại trừ khả năng khi văn hóa Hàn Quốc trở nên nổi bật hơn, các phản ứng ngược cũng sẽ xuất hiện”, ông nhấn mạnh.

Bài đăng kêu gọi tẩy chay phim truyền hình Hàn Quốc.

Theo The Korea Times , tranh cãi trực tuyến tương tự đã nhiều lần xảy ra trong những năm gần đây liên quan đến tranh chấp nhập cư, xung đột tại sân bay và “khẩu chiến” trên mạng xã hội giữa công dân Thái Lan, Philippines và Malaysia.

Vị quan chức đánh giá xu hướng đó cho thấy sự cần thiết phải quản lý rủi ro mang tính hệ thống hơn tại ASEAN, chứ không đơn thuần là các biện pháp ứng phó khủng hoảng ngắn hạn, và cần có cách tiếp cận thận trọng thông qua dự án chung như lễ hội âm nhạc ASEAN - Korea ROUND và các chương trình giao lưu thể thao thanh niên.

Theo vị quan chức, ASEAN là một trong ba đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc, do đó mục tiêu rộng hơn của Seoul là xây dựng thiện cảm lâu dài, không để những tranh cãi trực tuyến nhất thời làm lu mờ mối quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và ASEAN.

Sự bất bình đối với Hàn Quốc

Một số người Đông Nam Á tại Hàn Quốc cho rằng tâm lý bài Hàn được thể hiện trên mạng không chỉ liên quan đến ồn ào nêu trên, mà còn phản ánh những bất bình sâu sắc hơn đã tích tụ theo thời gian.

Một người Philippines (yêu cầu giấu tên) nêu quan điểm: “Tôi nghĩ sự phẫn nộ trên mạng cũng bắt nguồn từ nạn phân biệt chủng tộc mà người Đông Nam Á phải đối mặt từ người Hàn Quốc. Đây không phải là trường hợp cá biệt. Quan điểm của chúng tôi là một số người Hàn Quốc có thành kiến ngầm đối với người Đông Nam Á, hoặc coi thường chúng tôi. Chúng tôi đánh giá đây là phân biệt chủng tộc vì động cơ kinh tế. Trong xã hội coi trọng thứ bậc như Hàn Quốc, người Đông Nam Á, đặc biệt là người lao động nhập cư, dường như bị coi là ở tầng lớp thấp nhất”.

Cô tin rằng tranh cãi tại buổi hòa nhạc vừa qua giống như chất xúc tác khiến bức xúc trở nên sâu sắc hơn. Nhiều người Đông Nam Á không hài lòng khi họ tiêu thụ và thần tượng nội dung Hàn Quốc, nhưng một bộ phận người dân xứ củ sâm vẫn coi thường họ.

Cô lưu ý fan Đông Nam Á đặc biệt tích cực trên mạng xã hội và tự coi mình là những người góp phần đưa Kpop bùng nổ toàn cầu, bằng cách trở thành người ủng hộ đầu tiên và nhiệt thành nhất. Họ từng tạo ra nội dung bằng tiếng nước ngoài về Kpop từ nhiều năm trước khi phần còn lại của thế giới thực sự đón nhận nó.

Đông Nam Á có số lượng fan Kpop hùng hậu.

Tuy nhiên, không phải mọi ý kiến từ công dân Đông Nam Á ở Hàn Quốc đều coi chiến dịch tẩy chay là nghiêm túc.

Một người Việt Nam đánh giá vụ ồn ào chỉ là “sự việc đơn giản” và không có dấu hiệu của bất kỳ phong trào bài Hàn có tổ chức nào trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc hay quê nhà.

Dù vậy, nhà chức trách Hàn Quốc không xem nhẹ vấn đề. Không chỉ Bộ Ngoại giao, các tổ chức ngoại giao công chúng của Hàn Quốc, như Korea Foundation, cũng đang theo dõi dư luận, đồng thời tập trung vào nỗ lực dài hạn.

“Chúng tôi nhận thức được khi danh tiếng toàn cầu của Hàn Quốc ngày càng tăng, cũng có một số nhận định tiêu cực về đất nước. Với tư cách là tổ chức ngoại giao công chúng, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các chương trình có tính đến quan điểm riêng của từng quốc gia về Hàn Quốc, nhằm củng cố nhận định tích cực về đất nước chúng tôi”, quan chức của quỹ nói.