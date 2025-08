Hot nhất lúc này là thông tin bộ phim đình đám một thời The Intern (tựa Việt: Bố Già Học Việc) sẽ có bản remake của Hàn Quốc, có sự góp mặt của mỹ nhân tài sắc vẹn toàn Han So Hee trong vai nữ chính. Trong phiên bản được ra mắt vào năm 2015, đó là nhân vật Jules Ostin do minh tinh Anne Hathaway thủ vai.

Han So Hee nhìn từ đằng sau thôi cũng đã thấy xinh sang ngút ngàn...

...chính vì vậy, khán giả có quyền tin cô sẽ diễn tốt vai nữ chính CEO trong The Intern bản remake, giống như những gì Anne Hathaway từng làm được.

Nhân vật Jules Ostin là một nữ CEO ở độ tuổi ngoài 30. Cô cực kỳ tài giỏi và nhiệt huyết với công việc. Nhờ vậy, chỉ trong vòng 1,5 năm mà công ty nơi Jules Ostin làm việc đã mở rộng tới quy mô 220 nhân viên.

Một ngày nọ, công ty bất ngờ tuyển dụng một thực tập sinh 70 tuổi tên là Ben Whittaker. Điều đặc biệt ở Ben Whittaker, đó là ông cũng từng nắm giữ vị trí giám đốc điều hành và có rất nhiều kinh nghiệm. Ban đầu, Jules Ostin có phần xem nhẹ Ben Whittaker. Thế nhưng rồi, một tình bạn đẹp dần nảy sinh giữa hai con người thuộc hai thế hệ khác nhau.

Han So Hee cân tốt những bộ trang phục mang phong cách lịch sự, chuyên nghiệp.

Ở màn ảnh Hàn hiện tại, Han So Hee sở hữu vẻ ngoài được đánh giá là xinh đẹp và sang trọng bậc nhất. Không chỉ vậy, cô còn có diễn xuất tốt có thể cân được nhiều dạng vai khác nhau. Chính vì thế, cô hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai nữ chính ở The Intern bản Hàn.

Màn kết hợp giữa Han So Hee và tài tử gạo cội Choi Min Sik hứa hẹn sẽ rất đáng mong chờ.

Một thông tin đáng chú ý khác xoay quanh tác phẩm này, đó là vai nam chính sẽ do tài tử gạo cội Choi Min Sik đảm nhận. Với vị thế là ông hoàng phòng vé, cái tên bảo chứng cho chất lượng của các tác phẩm điện ảnh, Choi Min Sik hứa hẹn sẽ cùng Han So Hee tạo nên phản ứng hóa học tuyệt vời. Dự kiến, tác phẩm này sẽ chính thức khởi quay vào tháng 9 năm nay.