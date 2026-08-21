Halong Marina và năng lực đón những cuộc hẹn quốc tế

111 thí sinh Miss World 2026 trong đêm khai mạc tại Quảng trường biển Halong Marina, với sự tham dự của hơn 10.000 đại biểu, người dân và du khách. Ảnh: Sen Vàng

Đêm khai mạc Miss World lần thứ 73 mở màn bằng tiết mục "Hello Vietnam". Sau đó, 111 thí sinh lần lượt xuất hiện trong bộ sưu tập áo dài "Tinh hoa lụa Việt" của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, kết hợp cùng những chiếc nón lá vẽ tay tái hiện vịnh Hạ Long, Yên Tử và các dấu ấn văn hóa Quảng Ninh. Trong không gian mở bên bờ vịnh, văn hóa Việt trở thành ngôn ngữ chung kết nối các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để vận hành chặng mở đầu tại Quảng Ninh, Ban tổ chức, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành phải phối hợp trên nhiều nhóm công việc, từ an ninh, an toàn, hậu cần đến lưu trú và lịch trình trải nghiệm. Với vai trò đơn vị phát triển điểm đến, BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM, huy động hệ thống hạ tầng và dịch vụ tại Halong Marina và khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay Resort tiếp đón đoàn thí sinh và ban tổ chức trong thời gian lưu lại Hạ Long.

Các thí sinh được chào đón tại InterContinental Halong Bay Resort. Ảnh: Sen Vàng

Năng lực để một khu đô thị đồng thời đảm nhiệm vai trò điểm đến sự kiện không được hình thành trong vài ngày. BIM Group hiện diện tại Hạ Long từ năm 1994. Năm 2003, đường bao biển Hùng Thắng, nay là đường Hoàng Quốc Việt, được khánh thành. Tuyến đường dài hơn 4 km trở thành trục kết nối cho khu vực phía tây Bãi Cháy, tạo tiền đề để BIM Land phát triển Halong Marina trên quy mô 248 ha.

Khu đô thị được tổ chức thành ba bán đảo và một khu đa giác; khoảng 85 ha, tương đương 35% diện tích, dành cho cây xanh và mặt nước. Hệ thống giao thông, không gian mở và các hướng tiếp cận mặt nước được bố trí để kết nối nhà ở, lưu trú, thương mại, giải trí và không gian cộng đồng trong cùng một chỉnh thể.

Các thí sinh đi dạo trên bãi biển Halong Marina. Ảnh: Sen Vàng

Quảng trường biển Halong Marina và hồ nhạc nước Halo Bay Show cho thấy tính linh hoạt của nền quy hoạch này. Ngày thường, đây là không gian công cộng phục vụ cư dân và du khách. Khi cần, khu vực có thể chuyển đổi thành địa điểm cho lễ hội, chương trình âm nhạc và sự kiện cộng đồng với hàng chục nghìn người tham dự. Chương trình nhạc nước miễn phí được tổ chức hằng tối theo lịch vận hành; không gian quanh hồ cũng là nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật ngoài trời.

Năm 2017, đồ án Khu đô thị Hùng Thắng tại Hạ Long, tên gọi trước đây của Halong Marina, do S Design thực hiện, được Ashui Awards vinh danh "Dự án tương lai của năm". Gần một thập niên sau, khu vực đã hình thành các cấu phần của một đô thị tích hợp, gồm nhà ở, khách sạn và căn hộ dịch vụ, thương mại, quảng trường, bãi biển, ẩm thực, giải trí và không gian cộng đồng. Sự hiện diện của các thương hiệu vận hành quốc tế cùng chuỗi hoạt động thường xuyên góp phần duy trì nhịp sống đô thị cả ngoài mùa cao điểm.

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó tổng giám đốc Tập đoàn BIM, cho biết: "Halong Marina không được quy hoạch như một khu đô thị thông thường, mà như một đô thị vịnh biển tích hợp, trong đó nghỉ dưỡng và đời sống đô thị được phát triển song song, bổ trợ cho nhau". Theo ông, sự kết hợp giữa điểm đến nghỉ dưỡng và một đô thị có đời sống thực tạo nên khác biệt của Halong Marina.

Khu vực Hùng Thắng năm 1997 và Khu đô thị vịnh biển Halong Marina ngày nay. Ảnh: BIM Land

Khi sự kiện trở thành sức sống của điểm đến

Những cuộc hẹn quốc tế không xa lạ với các điểm đến do BIM Land phát triển. Tại Phu Quoc Marina, hai sự kiện gần như đối lập về tính chất đã đặt ra những phép thử khác nhau: một lễ cưới yêu cầu mức độ cá nhân hóa cao và một giải thể thao cần sự phối hợp đồng bộ trên quy mô lớn.

Tháng 2/2024, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort được lựa chọn cho một lễ cưới Ấn Độ quy mô lớn kéo dài nhiều ngày, quy tụ hàng trăm khách mời. Các nghi lễ và đêm tiệc được tổ chức theo nhiều chủ đề; gần 450 nhân viên được huy động và đào tạo về văn hóa Ấn Độ. Bài toán không chỉ nằm ở sức chứa, mà còn ở khả năng điều chỉnh dịch vụ và vận hành trải nghiệm theo một kịch bản văn hóa có mức độ cá nhân hóa cao.

BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quoc 2025 được 2.000 vận động viên tham dự bình chọn là Top 3 đường đua đáng trải nghiệm của Châu Á. Ảnh: SEV

Ở một phép thử khác, BIM Group IRONMAN 70.3 Phu Quoc đòi hỏi năng lực vận hành theo hệ thống. Giải trở lại Phu Quoc Marina từ năm 2023; phiên bản 2024 được vận động viên bình chọn vào nhóm ba cuộc đua IRONMAN 70.3 đáng nhớ nhất châu Á. Năm 2025, sự kiện quy tụ hơn 2.000 vận động viên từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy mô lớn nhất kể từ khi tổ chức. Đằng sau ba chặng bơi, đạp xe và chạy bộ là yêu cầu phối hợp về an toàn mặt nước, y tế, giao thông, hậu cần, lưu trú và dịch vụ cho vận động viên cùng người đồng hành. Phu Quoc Marina vì thế không chỉ cung cấp địa điểm thi đấu mà còn phục vụ toàn bộ chuỗi hoạt động của tuần lễ sự kiện.

Từ Hạ Long đến Phú Quốc, cách BIM Land phát triển điểm đến không đặt trọng tâm vào việc theo đuổi công trình lớn nhất hay sự kiện đông nhất. Điểm chung nằm ở lựa chọn có chủ đích: quy hoạch đủ linh hoạt cho nhiều nhu cầu, kết nối hạ tầng với dịch vụ vận hành và đặt trải nghiệm của cư dân, du khách ở trung tâm. Khi một quảng trường có thể vừa là không gian thường nhật, vừa trở thành sân khấu quốc tế; khi một khu nghỉ dưỡng có thể phục vụ lễ cưới riêng tư lẫn giải thể thao quy mô lớn, giá trị của bất động sản được đo thêm bằng khả năng tạo ra đời sống và những lý do để con người quay trở lại.