Halloween này nếu vẫn độc thân thì ở nhà cày phim là đúng chuẩn

Trong tháng 10 này, dịch vụ phát sóng video trực tuyến hàng đầu xứ Trung sẽ mang những nội dung hấp dẫn và độc quyền dành riêng cho thị trường Việt Nam. Các bộ phim này sẽ được chính thức phát hành trên trang web chính thức iQ.com và trên nền tảng ứng dụng dành cho điện thoại.



Hàng loạt các bộ phim kinh dị Hàn Quốc sẽ khiến cho mùa Halloween năm nay của bạn trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, các fan nữ nên chuẩn bị tinh thần cho việc gặp lại soái ca Park Seo Joon với những pha khoe múi cực đỉnh trong "The Devine Fury", khi nam diễn viên thủ vai một nhà vô địch võ thuật phải kết đôi với một pháp sư trừ tà để chống lại những hoạt động ma quỷ tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, loạt phim kinh dị tội phạm "Beasts Clawing at Straws" hay "Missing: The Other Side" với sự tham gia của "em gái quốc dân" Ahn So Hee cũng sẽ khiến đêm Halloween của bạn ám ảnh hơn bao giờ hết.

Nữ diễn viên Song Ji Hyo đảm nhận vai diễn kiến trúc sư mắc chấn thương tâm kí khi chị gái đột ngột trở lại sau 25 năm mất tích trong phim "Intruder".





Halloween là thời điểm lý tưởng để cày phim kinh dị trên iQIYI - Ảnh phim Missing: The Other Side

Nếu độc thân trong dịp lễ tháng 10 này thì cày phim tại gia là lựa chọn không hề tồi. Mọt phim tình cảm chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ với những chuyện tình lãng mạn, sướt mướt nhưng cũng thú vị với các bộ phim Hoa Ngữ như "Dating in the Kitchen’, "Love is Sweet" cùng sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng. Hơn nữa, "Tale of Nine Tailed" là cơ hội để fan Goblin gặp lại "thần chết" điển trai Lee Dong Wook trong một câu chuyện tình cảm giả tưởng đầy cảm xúc.



Thành viên của EXO Lu Han cũng sẽ góp mặt trong một vai phản diện ở "Sisyphus".

Ngoài ra những tựa phim mới của xứ sở Kim Chi như "Birthcare Center" hay "Live On" cũng sẽ được trình chiếu sớm trên iQIYI. Khán giả có thể truy cập website chính thức iQ.com hay tải ứng dụng iQIYI trên Apple Store hay Google Play để thưởng thức những siêu phẩm điện ảnh đỉnh nhất của 2020.

Về iQIYI

