Hai tuần tới Thần Tài hộ mệnh: 2 con giáp đón tin vui tiền bạc, trả sạch nợ nần, tình duyên cũng lên hương không kém

Hai tuần tới trùng với thời điểm tiết Tiểu Thử bắt đầu từ ngày 7/7, đánh dấu quãng Hỏa khí của trời đất dâng cao trước khi lên đỉnh ở tiết Đại Thử. Trong lịch can chi, đây vẫn thuộc năm Bính Ngọ, một năm mà cả thiên can Bính lẫn địa chi Ngọ đều thuộc Hỏa, nên Hỏa khí năm nay vốn đã rất mạnh. Khi tiết khí nóng cộng hưởng với năm Hỏa, nhóm tam hợp Hỏa gồm Dần, Ngọ, Tuất được nâng đỡ đặc biệt. Ngọ là chính chủ của năm nên đã sôi động suốt nửa đầu, còn Dần và Tuất là hai tuổi được hưởng lợi rõ rệt trong quãng này mà chưa quá tải như tuổi Ngọ. Người xưa có câu lửa gặp gió thì bùng, nhưng biết chụm củi mới giữ được bếp ấm lâu. Hai con giáp dưới đây bước vào quãng thuận lợi, song cách giữ lộc mới quyết định kết quả cuối cùng.

Tuổi Dần: Tài lộc bùng lên, cơ hội trả sạch nợ nần

Tuổi Dần thuộc tam hợp Hỏa, gặp tiết Tiểu Thử thì năng lượng làm ăn dâng cao rõ rệt. Đây là quãng tuổi Dần dám nghĩ dám làm, một quyết định táo bạo trong công việc có thể mang lại lợi nhuận tốt. Người làm kinh doanh có khả năng chốt được thương vụ lớn, người làm công ăn lương dễ nhận thêm một nguồn thu ngoài lương chính, có thể là dự án phụ, hoa hồng, hoặc một khoản thưởng bất ngờ. Với những ai đang mang nợ, hai tuần tới là cơ hội để trả bớt một phần đáng kể, nhẹ gánh cho nửa cuối năm. Trong tình cảm, sức hút của tuổi Dần cũng tăng, người độc thân dễ gặp đối tượng cuốn hút, người đã có đôi thì tình cảm thêm nồng.

Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Tận dụng năng lượng mạnh nhưng đừng để nó biến thành sự bốc đồng. Khi có khoản thu lớn, ưu tiên trả nợ trước, sau đó mới nghĩ đến chi tiêu hay đầu tư mới. Tuổi Dần vốn dễ phóng tay khi vui, hãy tự đặt một mức trần chi tiêu cho hai tuần này. Trong tình cảm, hãy chân thành và dành thời gian thật sự cho người mình thương, đừng để công việc bận rộn cuốn đi mất những khoảnh khắc quan trọng. Tiền có thể kiếm lại, nhưng một số cơ hội tình cảm thì không.

Tuổi Tuất: Được đền đáp xứng đáng, tình duyên ấm dần

Tuổi Tuất thuộc tam hợp Hỏa, vốn nổi tiếng trung thực và đáng tin, hai tuần tới là quãng những phẩm chất ấy được ghi nhận. Trong công việc, tuổi Tuất có thể được giao thêm trách nhiệm quan trọng, hoặc được cấp trên tin tưởng đề bạt. Đây cũng là dấu hiệu tốt cho thu nhập, vì trách nhiệm lớn hơn thường đi kèm đãi ngộ tốt hơn. Với những ai đang có khoản nợ, một nguồn thu ổn định giúp tuổi Tuất lên được kế hoạch trả nợ rõ ràng, từng bước nhẹ gánh. Về tình cảm, tuổi Tuất tháng này ấm áp và biết quan tâm hơn, điều này làm các mối quan hệ khởi sắc, người độc thân có duyên gặp người nghiêm túc, người có gia đình thì gắn kết hơn.

Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là: Khi được giao thêm việc, đừng ngại nhưng cũng phải biết nói không với những phần vượt quá sức mình. Sức khỏe và sự cân bằng mới là tài sản đáng giữ nhất trong quãng nóng này. Với chuyện tiền bạc, hãy lập một kế hoạch trả nợ cụ thể theo từng tháng thay vì trả dồn một lúc, cách này bền và ít áp lực hơn. Trong tình cảm, hãy để sự chân thành và ổn định của mình lên tiếng, đó chính là điểm mạnh khiến người khác muốn gắn bó lâu dài với tuổi Tuất.

Hai tuần tới là quãng đẹp cho tuổi Dần và tuổi Tuất, nhưng vận may dù lớn đến đâu cũng chỉ là cánh cửa mở ra, còn bước qua và giữ được thành quả vẫn là chuyện của mỗi người. Cả hai con giáp nên tận dụng quãng này để xử lý dứt điểm những khoản nợ tồn đọng, vì trả được nợ trong lúc vận lên sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều so với để dồn về cuối năm. Hãy dành một buổi yên tĩnh để liệt kê các khoản cần trả, sắp xếp thứ tự ưu tiên, rồi thực hiện từng bước. Trong tình cảm, một lời hỏi thăm chân thành, một bữa cơm chung, một buổi đi dạo cuối tuần đều là những hành động nhỏ nhưng nuôi dưỡng mối quan hệ bền lâu. Giữa những ngày nắng gắt của tiết Tiểu Thử, đừng quên chăm sóc sức khỏe tim mạch và giấc ngủ, vì thân có khỏe thì lộc mới giữ được lâu. Thần Tài ưu ái người chăm chỉ và tỉnh táo, chứ không ở lại lâu với người chỉ biết chờ may rủi.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.