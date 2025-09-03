Ngày 3-9, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về nguyên nhân tử vong của 2 thi thể nữ ở hồ Hoàng Mai 3, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, ngày 26-8, 2 thi thể nữ giới được người dân phường Nếnh phát hiện nổi trên mặt hồ Hoàng Mai 3 vào hai khung giờ khác nhau.

Khu vực phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: MXH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường báo cáo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thành lập Hội đồng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là chị G.T.C. (SN 2009) và chị L.T.S. (SN 2009) cùng có hộ khẩu tại xã Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, 2 nạn nhân thuê trọ tại một nhà trọ ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, khám xét tại phòng trọ phát hiện 2 mảnh giấy để lại trên tường nhà với nội dung nhắn gửi gia đình: "Em xin lỗi chị. Em và bạn em có thể đã chết rồi, xin chị đừng vứt quần áo của chúng em đi. Xin chị hãy gọi điện cho bố mẹ chúng em và nhờ họ lấy lại. Cảm ơn chị".

Theo thông tin từ bà T.T.V., chủ nhà trọ, 2 nạn nhân đã thuê trọ của gia đình gần 1 tháng. Trước khi xảy ra sự việc, bà V. vẫn thấy 2 nữ công nhân đi làm bình thường.

Căn cứ các chứng cứ thu thập được và khám nghiệm tử thi, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định 2 nạn nhân tự tử, nguyên nhân tử vong do đuối nước.