Hai thí sinh tự do không tham dự kỳ thi lại ở Tuyên Quang

Chiều 12/8, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, cho biết có 326 thí sinh đăng ký dự kỳ thi lại tốt nghiệp THPT, diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8.

Trong số này, 322 em là học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tuyên Quang và 4 thí sinh tự do. So với kỳ thi lần đầu có 328 thí sinh, số thí sinh đăng ký thi lại giảm hai người. Theo ông Hùng, hai thí sinh này không đăng ký thi lại do không còn nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển đại học.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: T.Đ.)

Trước kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang yêu cầu Trường THPT chuyên Tuyên Quang liên hệ với từng học sinh và gia đình để thông tin về phương án tổ chức, đồng thời động viên các em tham dự kỳ thi lần hai.

Nhà trường tổ chức ôn tập cho học sinh, phối hợp ổn định tâm lý trước ngày thi. Với những em ở xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị xây dựng phương án hỗ trợ về ăn ở và đi lại để các em có điều kiện tham dự kỳ thi.

Ông Hùng cho biết, qua các kênh trao đổi với phụ huynh và học sinh, những thông tin Sở tiếp nhận được chủ yếu là tích cực, không ghi nhận phản hồi tiêu cực liên quan việc phải dự thi lần hai.

Theo phương án tổ chức, ngày 14/8, thí sinh làm hai bài thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Sáng 15/8, các em tiếp tục làm hai bài thi tự chọn. Kết quả kỳ thi dự kiến được công bố ngày 19/8.

Công tác tổ chức kỳ thi lần hai do Ban chỉ đạo cấp tỉnh phụ trách, với ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, làm Trưởng ban.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát xuyên suốt các khâu chuẩn bị, coi thi và chấm thi. Các đoàn kiểm tra có sự tham gia của cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương.

Việc kiểm tra được thực hiện trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót phát sinh, bảo đảm quyền lợi của thí sinh và các yêu cầu về nghiêm túc, khách quan, công bằng.