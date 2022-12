Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý chủ trương về công tác tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 12 điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Ảnh minh hoạ)

TP Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao xen với tầm thấp tại 12 điểm, gồm: Bờ hồ Tam Bạc và sân thượng Nhà Triển lãm thành phố; bờ hồ An Biên; Khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên); Khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo; sân vận động huyện Tiên Lãng; sân vận động huyện An Dương; khu cầu Cảng Cát Bà, huyện Cát Hải; Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Trung tâm hành chính huyện Kiến Thụy; bờ hồ Hạnh phúc, quận Kiến An; Trung tâm hành chính quận Đồ Sơn; sân vận động huyện An Lão.

Tại mỗi điểm, TP Hải Phòng tổ chức bắn 500 quả pháo tầm cao, 120 giàn pháo hoa tầm thấp. Tổng số lượng pháo tại 12 điểm là 6.000 quả pháo tầm cao, 1.440 giàn pháo tầm thấp.

Thời gian bắn 15 phút từ 0h đến 0h15 ngày 22/1/2023 (tức ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023). Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.