Hải Phòng: Nữ Giám đốc công ty xuất nhập khẩu chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) - Công an TP Hải Phòng đang giải quyết nguồn tin về tội phạm tố giác Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1983, nợi đăng ký HKTT: 8/28/320 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm, địa chỉ 12/30A (tầng 7, tòa nhà BIDV) đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Nguyễn Thị Mai từng xuất hiện ở nhiều địa phương

Nguyễn Thị Mai có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 16 ngày 29/4/2020, của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng, có nội dung như sau:

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng tiếp nhận 06 đơn tố giác của công dân về việc từ tháng 3 năm 2018 đến nay, lợi dụng kinh doanh nhập khẩu gỗ Nguyễn Thị Mai đã huy động 06 người với số tiền 254.525.000.000 VNĐ.

Hiện, Nguyễn Thị Mai vắng mặt tại địa phương. Ngoài ra, qua phương tiện báo chí được biết Nguyễn Thị Mai còn nhận tiền của nhiều người ở các địa phương Hà Nội, Bắc Ninh ...

Để phục vụ yêu cầu giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng thông báo truy tìm đối tượng số 392/TB-PC02- Đ5, ngày 20/4/2020 của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng và đề nghị những cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm, do Nguyễn Thị Mai làm Giám đốc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) - Công an TP Hải Phòng.