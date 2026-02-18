Hai phim Việt rời rạp

Hai phim Việt cùng lúc rời rạp vào Mùng 2 Tết Bính Ngọ là Con kể ba nghe của đạo diễn Đỗ Quốc Trung và Bố già trở lại của Nguyễn Quốc Duy. Những ngày chiếu cuối, hai phim Việt này bị đánh bật hoàn toàn bởi sự chiếm lĩnh thị trường của Thỏ ơi, Mùi phở, Báu vật trời cho và Nhà ba tôi một phòng.

Con kể ba nghe trụ rạp khoảng một tháng, đạt tổng doanh thu 55 tỷ đồng - con số phản ánh đúng chất lượng bộ phim. Giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy cho biết dù ngừng chiếu ở Việt Nam, phim vẫn được xuất khẩu đến nhiều thị trường khác. Về thành tích ngoài rạp, ông Trần Thanh Huy nói "doanh thu tạm ổn, không quá cao nhưng đáng tự hào".

Kiều Minh Tuấn là điểm sáng duy nhất của Con kể ba nghe.

Phim theo chân ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - nghệ sĩ xiếc đi trên dây sống khép kín, vật lộn để nuôi cậu con trai Minh (Hạo Khang) sau biến cố. Giữa họ là khoảng cách vô hình, lớn dần theo thời gian, khi người cha yêu thương âm thầm còn con trai lại cảm thấy lạc lõng, không được thấu hiểu.

Tác phẩm có sức bật ấn tượng khi đứng đầu phòng vé với hơn 32,7 tỷ đồng chỉ sau ba ngày ra rạp, áp đảo các đối thủ khác. Xét ở khía cạnh phim đầu tay của đạo diễn trẻ, Con kể ba nghe là tác phẩm có chất lượng tạm ổn. Điểm đáng tiếc là chủ đề phim đã cũ, tình tiết không hấp dẫn, kịch tính và nhịp phim chậm.

Trong khi đó, Bố già trở lại ra mắt mờ nhạt và rời đi cũng lặng lẽ. Phim chỉ thu về 1,8 tỷ đồng sau ba tuần chiếu. Giữa bối cảnh điện ảnh Việt đang trẻ hóa dàn diễn viên, phim lại chọn nước đi không giống ai khi để diễn viên gạo cội đóng chính. Bố già trở lại ra rạp giữa thời điểm thị trường không có nhiều tên tuổi sừng sỏ.

Bố già trở lại thua lỗ nặng.

Tuy nhiên, phim ế vé vì truyền thông kém, kịch bản rời rạc, thiếu điểm nhấn và không có diễn viên nào trong phim đủ sức kéo khán giả ra rạp. Tuần cuối trụ rạp, hàng chục suất chiếu Bố già trở lại gặp tình cảnh không bán nổi vé nào. Trước đó, phim cùng thể loại hành động là Chiến Nam: Ve sầu thoát xác cũng rời rạp trong tình trạng thua lỗ nặng nề.

Hai phim Việt khác đang chật vật ngoài rạp là Huyền tình Dạ Trạch và Running Man Vietnam mùa 3 . Huyền tình Dạ Trạch nhiều khả năng rời rạp sớm vì hụt hơi rõ rệt, không thu nổi 400 triệu đồng sau một tuần ra mắt.