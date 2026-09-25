Sáng 25/9, phiên xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan kết thúc phần xét hỏi, bước vào tranh luận.

Trước khi tranh luận, đại diện VKS công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc và cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) từ 18 đến 19 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm ; từ 13 đến 14 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng ; từ 8 đến 9 năm tù về tội Đưa hối lộ . Tổng hợp hình phạt, bị cáo Cường phải chấp hành chung cho cả 3 tội là 30 năm tù.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà (cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) từ 15 đến 16 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm ; từ 8 đến 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng ; từ 8 đến 9 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hà phải chấp hành chung cho cả 3 tội là 30 năm tù.

Các bị cáo tại toà. (Ảnh: H.N.)

Bị cáo Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) từ 11 đến 12 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm ; từ 6 đến 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng . Tổng hợp hình phạt của 2 tội, bị cáo Kiên phải chấp hành từ 17 đến 19 năm tù.

Bị cáo Hồ Sỹ Ý (Quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) từ 11 đến 12 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

2 bị cáo phạm tội Nhận hối lộ , gồm: Bùi Đinh Thị Dinh (cựu Giám đốc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ) từ 15 đến 16 năm tù; Bùi Thị Trang (nhân viên của Dinh) từ 5 đến 6 năm tù.

3 bị cáo phạm tội Môi giới hối lộ , gồm: Phạm Gia Khải từ 36 đến 42 tháng tù; Nguyễn Văn Quân từ 4 đến 5 năm tù; Nguyễn Văn Hòa từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ án, Cường và Hà được cơ quan tố tụng xác định là hai người giữ vai trò chính trong vụ án. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2025, các bị cáo thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, trong đó có sữa.

Cơ quan tố tụng xác định có 426 lô sữa giả với hơn 187.000 hộp, trị giá hơn 54 tỷ đồng đã được sản xuất, tiêu thụ, hai bị cáo cùng đồng phạm thu lợi bất chính khoảng 39,5 tỷ đồng. Trong số sản phẩm đưa ra thị trường có loại dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và người bệnh.

Không chỉ sản xuất sữa giả, nhóm này còn bị cáo buộc để ngoài sổ sách hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu. Khi các doanh nghiệp bị cơ quan công an kiểm tra, Cường và Hà tiếp tục chi 150.000 USD, thông qua nhiều người để tìm cách “chạy” cho vụ việc được xử lý hành chính thay vì hình sự.

VKS đánh giá, trong vụ án trên, bị cáo Vũ Mạnh Cường giữ vai trò chính, chủ mưu, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

Hành vi của bị cáo Cường đã trực tiếp xâm phạm chế độ quản lý chất lượng thực phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Việc Cường chỉ đạo, điều hành hoạt động của doanh nghiệp còn dẫn đến nhiều cá nhân thực hiện hành vi sai phạm và bị xử lý hình sự, ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng, gây bức xúc trong dư luận.

Đối với hành vi đưa hối lộ, cơ quan công tố nhận định việc tổ chức, chủ trương đưa tiền của Cường đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến sự công bằng, minh bạch trong hoạt động công vụ, làm suy giảm hiệu lực quản lý Nhà nước.

Từ đó, VKS xác định Vũ Mạnh Cường phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án về 3 tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Đối với tội Nhận hối lộ , bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh mặc dù tại phiên tòa đã khai nhận hành vi phạm tội, khắc phục thêm một phần hậu quả và gia đình cam kết khắc phục toàn bộ hậu quả đối với số tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, Viện kiểm sát xác định bị cáo là người đứng đầu cơ quan, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, do đó cần có mức hình phạt đủ nghiêm khắc để răn đe.

Đối với các bị cáo phạm các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , VKS xác định bị cáo Bùi Quốc Hưng là người am hiểu pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo không khai nhận hành vi phạm tội của mình, do đó cần có mức hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa.