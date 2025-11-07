Tối 6/11, tâm bão số 13 đã đi sâu vào đất liền gây gió giật dữ dội và mưa lớn trên diện rộng. Cơn bão này đã gây ra nhiều thiệt hại, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Mới đây, MC Cát Tường khiến khán giả không khỏi xót xa khi chia sẻ loạt hình ảnh ngôi nhà của gia đình tại Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão.

Qua những bức ảnh được chia sẻ, căn nhà tại Huế của Cát Tường bị ảnh hưởng nặng nề khi tường nhà, xe máy và nền nhà đều phủ kín bùn đất. Gương mặt nữ MC hiện rõ sự bàng hoàng, lo lắng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng tan hoang sau bão.

Cô chia sẻ: "Quê hương là chùm khế ngọt. Nhà em tại Bùi Thị Xuân - Cầu Lòn Huế. Chiều 6/11/2025. Bão đang vào khu vực Nam Trung Bộ, gia đình em phải ra khách sạn ngủ và chỉ biết cầu mong cho tất cả bà con được bình an. Xem tin tức mà sợ quá".

MC Cát Tường tiết lộ nhà ở Huế bị ảnh hưởng nặng sau khi bão lũ đi qua

Cô và gia đình đã phải di chuyển ra khách sạn ngủ vì lo lắng bão tiến vào khu vực Nam Trung Bộ

Cận cảnh căn nhà đầy bùn đất của MC Cát Tường

Lúc 19 giờ ngày 6/11, tâm bão nằm ngay trên đất liền ven biển Gia Lai - Đắk Lắk, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 14. Đến rạng sáng 7/11, bão được dự báo tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi đi sâu vào đất liền. Toàn bộ khu vực phía Đông Gia Lai, Bắc Đắk Lắk được đặt trong cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - cấp độ rất nguy hiểm.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm nhận định, bão số 13 có đường đi và mức độ ảnh hưởng tương tự bão Damrey (2017) và Molave (2020), có thể gây ra nguy cơ ngập úng, sạt lở và lũ quét ở nhiều khu vực đồi núi.

Cơn bão tiến vào đất liền khiến nhiều người dân phải đối mặt với cảnh nhà cửa tan hoang, đồ đạc hư hỏng nặng

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sau khi đi sâu vào đất liền vào đêm 6/11, bão số 13 (Kalmaegi) đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm 7/11, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào, sau đó tan dần.