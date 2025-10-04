Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương, Chi cục QLTT về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm về an toàn thực phẩm, ổn định tình hình thị trường địa phương nhất là trong thời điểm thiên tai, mưa bão và trong những tháng cuối năm 2025; với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị cao nhất, Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương xã Quỳnh Lưu phát hiện vụ việc lớn, có tính chất điển hình, với tang vật vi phạm 1,5 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Rùng mình hình ảnh mỡ bẩn vứt la liệt dưới sàn nhà nhếch nhác. Nguồn: QLTT tỉnh Nghệ An

Nhiều xô, thùng chứa mỡ động vật đã đổi màu, đen ngòm và cáu bẩn. Ảnh: Báo Thanh niên. Nhiều xô, thùng chứa mỡ động vật đã đổi màu, đen ngòm và cáu bẩn. Ảnh: Báo Thanh niên.

Ảnh: Báo Thanh niên.

Theo đó, vào chiều ngày 2/10, Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm UBND xã Quỳnh Lưu, Công an xã Quỳnh Lưu và Đội QLTT số 4 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến mỡ động vật do bà Bùi Thị Vịnh (sinh năm 1966) làm chủ, có địa chỉ tại thôn Hồng Nguyên, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại thời điểm kiểm tra cơ sở có 1,5 tấn sản phẩm động vật (bao gồm 500kg mỡ động vật chưa qua chế biến, 700kg mỡ thành phẩm và 300kg chất xơ từ quá trình chế biến mỡ động vật …).

Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra tại Cơ sở. Nguồn: QLTT tỉnh Nghệ An

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp để tiến hành xử lý tiêu hủy hàng hóa vi phạm và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 4 tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác phối hợp liên ngành, chú trọng kiểm tra các mặt hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.