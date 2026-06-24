Hai đứa trẻ cầm khẩu súng giả bước vào đồn cảnh sát, thẽ thọt hỏi 1 câu khiến tất cả mọi người cười chảy nước mắt

Một đoạn video chưa đầy một phút ghi lại cảnh tượng tại đồn cảnh sát ở Lục An, An Huy (Trung Quốc) đang khiến cõi mạng vừa buồn cười vừa gật gù tán thưởng.

Chuyện là, có hai cậu bé tiểu học ôm một khẩu súng trường dài đi thẳng vào phòng trực ban. Nhìn thấy thứ vũ khí nguy hiểm, các anh cảnh sát giật mình, lập tức đứng phắt dậy đề phòng. Thế nhưng, câu nói đầu tiên của cậu nhóc đi đầu vừa cất lên đã làm tan nát toàn bộ bầu không khí căng thẳng trong phòng:

"Chú cảnh sát ơi, tụi cháu nhặt được súng, chủ động giao nộp thế này... có bị "thưởng" thêm bài tập về nhà không ạ?".

Hóa ra, nỗi sợ lớn nhất của hai "vị anh hùng nhí" khi ôm vật nguy hiểm đi nộp không phải là bị phê bình, mà là nỗi ám ảnh mang tên: Bài tập về nhà! Sau một giây đứng hình, cả đồn cảnh sát được một trận cười ra nước mắt. Nhận được lời cam đoan chắc nịch từ chú cảnh sát là "tuyệt đối không phạt bằng bài tập", hai cậu nhóc mới thở phào nhẹ nhõm, hai cái vai đang gồng cứng mới dám thả lỏng xuống.

Ý thức cực đỉnh của hai "tay chơi" hệ nhí

Trước đó, khi đang tung tăng đi chơi ở vùng ngoại ô, hai cậu bé vô tình phát hiện một ống kim loại đen rỉ sét nằm trong bụi rậm. Gạt cỏ ra xem, cả hai đứng hình khi thấy một khẩu súng dài nặng trịch giống hệt trên tivi.

Nhiều đứa trẻ khác chắc sẽ vác lên nghịch ngợm, nhưng hai cậu nhóc này thì khác. Nhớ lời thầy cô dặn súng đạn là thứ nguy hiểm, cả hai bàn nhau mang ngay đến đồn cảnh sát. Suốt dọc đường, hai đứa thay phiên nhau khệ nệ bê, tuyệt đối chỉ dám cầm vào giữa thân súng chứ không chạm vào đầu hay đuôi súng, gặp người quen cũng chẳng thèm đứng lại khoe khoang mà đi một mạch đến nơi.

Qua kiểm tra, cảnh sát cho biết đây thực chất là một khẩu súng mô phỏng (súng giả) đã cũ nát, rỉ sét và không có khả năng sát thương. Tuy nhiên, vì độ tinh xảo giống y như thật, nếu rơi vào tay kẻ xấu hoặc để trẻ con mang ra nơi công cộng chơi thì vẫn dễ gây hoang mang dư luận. Khẩu súng sau đó đã bị tịch thu để tiêu hủy theo quy định.

Cơn sốt "PTSD bài tập về nhà" trên mạng xã hội

Đoạn video sau khi chia sẻ đã nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm. Cư dân mạng cười bò và chia làm hai phe: một nửa đồng cảm với "nỗi sợ bài tập về nhà khắc sâu vào trong DNA" của học sinh, nửa còn lại thì khen ngợi hết lời ý thức của hai đứa trẻ. Nhiều người lớn nhặt được súng giả còn mang về nhà sưu tầm rồi rước họa vào thân, trong khi hai cậu bé lại có nhận thức cực kỳ tỉnh táo và tôn trọng pháp luật.

Thay vì những bài tuyên truyền khô khan, chính sự tương phản đáng yêu giữa "nỗi sợ trẻ thơ" và "ý thức an toàn của người lớn" đã giúp câu chuyện này lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều phụ huynh còn mang ngay video này về cho con mình xem để giáo dục: Đấy, làm việc tốt không những không bị phạt bài tập, mà còn được các chú cảnh sát khen nhé!