Hai cụ bà sứt mẻ tình bạn 20 năm vì cụ ông 83 tuổi, cái kết của tình tay ba này mới bất ngờ

Một tình bạn kéo dài 20 năm giữa hai phụ nữ ở Hong Kong (Trung Quốc) đã đổ vỡ vì người thứ ba. Mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ 70 và 60 tuổi cùng một người đàn ông 83 tuổi nghiêm trọng đến mức phải nhờ đến lệnh cấm tiếp xúc.

Câu chuyện được chia sẻ trong một tập của chương trình truyền hình Hong Kong "Scoop".

Tình bạn 20 năm tan vỡ vì 1 cụ ông

Người phụ nữ 70 tuổi, được gọi là Ah Li, cho biết bà và người phụ nữ 60 tuổi, Ah Zhen, từng là bạn thân khoảng 20 năm. Trước đây, hai người thường xuyên trò chuyện qua điện thoại hàng giờ.

Sau đó, Ah Li quen một người đàn ông 83 tuổi, được gọi là Quan. Hai người bắt đầu hẹn hò. Theo Ah Li, Quan chỉ là một người đàn ông bình thường và cả hai đến với nhau chủ yếu để có người bầu bạn khi tuổi già.

Tuy nhiên, vài tháng sau, Ah Zhen tìm đến gặp Ah Li.

"Cô ấy đến nói với tôi rằng cô ấy đang qua lại với bạn trai của tôi, thậm chí hai người còn ngủ với nhau. Cô ấy còn khoe rằng mình có một căn nhà, có 20.000 HKD (hơn 66 triệu đồng), có hai chiếc nhẫn rồi hỏi tôi có gì", Ah Li kể lại trong chương trình.

Sau đó, Ah Li hỏi thẳng Quan và ông thừa nhận từng quan hệ với Ah Zhen.

Biết bạn trai phản bội mình với người bạn thân, Ah Li quyết định chia tay Quan. Bà cay đắng nói trên chương trình: "Đàn ông rác rưởi rồi cũng sẽ tìm đến một người phụ nữ rác rưởi".

Mâu thuẫn kéo dài suốt 3 năm

Việc chia tay không khiến câu chuyện kết thúc. Theo Ah Li, Ah Zhen liên tục gây phiền hà cho bà trong khoảng ba năm, thậm chí ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.

Ah Li kể rằng có lần Ah Zhen tìm đến quầy hàng của bà gây chuyện, đập vỡ tủ kính trưng bày và làm hỏng điện thoại của bà.

Để chấm dứt tình trạng bị quấy rối, Ah Li đã xin lệnh cấm tiếp xúc đối với Ah Zhen. Tuy nhiên, câu chuyện từ phía Ah Zhen lại hoàn toàn khác.

Ah Zhen cáo buộc Ah Li tiếp tục liên lạc với Quan sau khi bà kết hôn với người đàn ông này. Chương trình sau đó đã ghi nhận ý kiến của Ah Zhen và đưa Ah Li đến quầy hàng của bà với hy vọng hai bên có thể giải quyết mâu thuẫn.

Ah Zhen cho biết vài tháng sau khi kết hôn với Quan, chồng bắt đầu đối xử tệ với bà. Bà cho rằng nguyên nhân xuất phát từ Ah Li.

Người phụ nữ 60 tuổi cũng phủ nhận việc mình giành Quan khỏi bạn thân. Theo bà, Ah Li và Quan đã chia tay khoảng ba tháng trước khi Quan chủ động theo đuổi mình.

Ah Zhen cho rằng Quan lựa chọn mình vì bà trẻ hơn và có vóc dáng đẹp.

"Chồng tôi thích tôi vì thứ nhất, tôi trẻ hơn, thứ hai, tôi có vóc dáng đẹp. Chẳng lẽ bạn không nhìn thấy sao?", Ah Zhen nói.

Cuộc gặp do chương trình sắp xếp cuối cùng vẫn không thể hóa giải mâu thuẫn giữa hai người phụ nữ.

Người chồng muốn ly hôn

Sau đó, chương trình tiếp tục tìm gặp Quan để nghe quan điểm của ông.

Người đàn ông 83 tuổi cho rằng mâu thuẫn là chuyện giữa hai người phụ nữ và ông không thể làm gì nhiều. Ông phủ nhận việc mình phản bội Ah Zhen, đồng thời khẳng định sau khi kết hôn, ông không chủ động tìm gặp Ah Li.

Quan mô tả Ah Zhen là người "điên điên", cho rằng bà gặp vấn đề trong việc kiểm soát cơn giận và thường nổi nóng với người khác khi bị kích động.

Ông cũng nhận xét vợ mình là người "cực kỳ ghen tuông".

Quan cho biết Ah Zhen từng thuyết phục ông kết hôn. Tuy nhiên, sau khi hiểu vợ hơn, ông muốn ly hôn nhưng Ah Zhen không đồng ý.

Cuối chương trình, Ah Li nói bà cảm thấy nhẹ nhõm vì Quan đã lên tiếng, qua đó giúp làm rõ những cáo buộc nhằm vào mình.

Dù vậy, bà cho rằng Quan cần kiểm soát hành vi của Ah Zhen. Ah Li cảnh báo rằng nếu tình trạng quấy rối tiếp tục, bà sẽ không ngần ngại báo cảnh sát.