Hai con học tiểu học Ngọc Lâm, ngân sách 10,5 tỷ: Nên mua Mipec Riverside hay Berriver Jardin để cả nhà đi lại nhàn nhất?

Câu hỏi độc giả Gia đình tôi có 4 người, hai con đang học tiểu học Ngọc Lâm. Bố mẹ đều làm tại Long Biên. Tài chính khoảng 10,5 tỷ, chúng tôi muốn tìm một căn hộ chung cư để ở lâu dài. Nên chọn dự án nào để việc đưa đón con – đi làm – sinh hoạt hằng ngày thuận tiện nhất?

Trả lời từ chuyên gia BĐS

Với tiêu chí: gần trường – gần nơi làm việc – đủ rộng cho gia đình bốn người – phù hợp tài chính 6,5 tỷ, hai dự án phù hợp nhất để đặt lên bàn cân là:

- Mipec Riverside (Ngọc Lâm)

- Berriver Jardin (Nguyễn Văn Cừ – Bồ Đề)

Cả hai đều có căn 3 phòng ngủ đúng tầm tiền, vị trí trong bán kính gần trường Ngọc Lâm, và có cộng đồng cư dân tốt.

1. Bảng so sánh nhanh hai dự án

Tiêu chí Mipec Riverside – Ngọc Lâm Berriver Jardin – Nguyễn Văn Cừ Khoảng cách tới trường Ngọc Lâm Rất gần – có thể đi bộ 5-10 phút đi xe Ngân sách 10,5 tỷ mua được Căn 3PN ~110–120m², view đẹp Căn 3PN ~110–115m² hoặc 2PN rộng 88m² Tiện ích nội khu Trung tâm thương mại lớn, siêu thị, rạp phim, gym, bể bơi, khu vui chơi Bể bơi, sân chơi, dịch vụ cơ bản, gần bệnh viện Tâm Anh Nhịp sống – môi trường Sầm uất, hiện đại, “town-in-town” Yên tĩnh hơn, mật độ thấp hơn Thuận tiện đi làm tại Long Biên Rất tiện, di chuyển nhanh Tương đương – chỉ chênh vài phút Thanh khoản Rất cao Tốt nhưng không mạnh bằng Mipec Điểm mạnh nhất Gần trường – tiện ích mạnh – đáng sống Yên tĩnh – giá mềm – diện tích hợp lý Điểm hạn chế Đông – chi phí dịch vụ cao Không “all-in-one” như Mipec

2. Góc nhìn quan trọng nhất: Con đang học ở Ngọc Lâm

Với hai con tiểu học, quãng đường đưa đón mỗi ngày sẽ chiếm phần lớn thời gian sinh hoạt của cả gia đình.

Ở Mipec Riverside:

- Đi bộ đưa đón con là hoàn toàn khả thi.

- Trẻ có thể tự đi cùng bố mẹ, rất tiện cho những hôm trời mưa, tắc đường hoặc bố mẹ bận.

- Không lo “kẹt xe – muộn học”.

Mipec Riverside

Ở Berriver Jardin:

- Chỉ cách trường vài phút, nhưng vẫn phải di chuyển bằng xe.

- Mỗi ngày 2 lượt – nhân lên cả năm sẽ tạo ra sự khác biệt lớn về thời gian và sự nhàn hạ.

=> Nếu ưu tiên số 1 là con đi học gần, Mipec vượt trội.

Berriver Jardin

3. Tiện ích nội khu: Một bên “all-in-one”, một bên yên tĩnh

Mipec Riverside – sống trong tổ hợp sôi động

- Có trung tâm thương mại 5 tầng, rạp phim, siêu thị, bể bơi, gym, khu vui chơi.

- Cuối tuần không cần đi xa, trẻ con có nhiều hoạt động để giải trí.

- Thuân tiện cho gia đình trẻ ưa cuộc sống đầy đủ dịch vụ.

Berriver Jardin – nhịp sống nhẹ hơn

- Có sân chơi, bể bơi, khuôn viên tương đối yên tĩnh.

- Gần bệnh viện Tâm Anh, siêu thị và tuyến Nguyễn Văn Cừ nên vẫn tiện lợi.

- Phù hợp gia đình thích không gian ít ồn, không quá đông đúc.

4. Diện tích & công năng cho gia đình bốn người

Với tầm tài chính 6,5 tỷ:

Mipec Riverside:

- Mua được căn 3 phòng ngủ 110–120m².

- Tối ưu cho bố mẹ + hai con (mỗi bé một phòng).

- Phòng khách rộng, bếp thoáng, phù hợp sinh hoạt lâu dài.

Mặt bằng minh họa căn 3 ngủ Mipec Riverside

Berriver Jardin:

- Mua được căn 3 phòng ngủ tầm 110–115m² hoặc căn 2 ngủ lớn 88m² nếu muốn tiết kiệm.

- Công năng tương đương Mipec, nhưng tùy tòa và hướng mà độ thoáng/ánh sáng khác nhau.

Mặt bằng minh họa căn 3 ngủ Berriver Jardin

5. Về thanh khoản và giá trị lâu dài

- Mipec Riverside: Thanh khoản mạnh nhất khu Long Biên, đặc biệt ở phân khúc 3 phòng ngủ.

- Berriver Jardin: Thanh khoản tốt, nhưng tốc độ giao dịch và mức tăng giá thường chậm hơn.

Nếu bạn có ý định sau này đổi sang căn to hơn hoặc chuyển sang nhà đất, Mipec sẽ dễ bán hơn.

Kết luận dành cho gia đình bạn

Lựa chọn ưu tiên số 1: Mipec Riverside

- Phù hợp nhất khi hai con học ở Ngọc Lâm và bố mẹ đều làm ở Long Biên.

- Tiện đưa đón, tiện đi làm, tiện sinh hoạt, dễ thanh khoản.

- Đúng nghĩa: “sống nhàn – đi lại nhẹ – đủ tiện ích”.

Lựa chọn hợp lý số 2: Berriver Jardin

Thích hợp khi gia đình muốn một nơi yên tĩnh – mật độ thấp – giá mềm hơn, chấp nhận mỗi ngày thêm 5–10 phút đưa đón con.

Lời khuyên cuối cùng của chuyên gia

“Với gia đình có hai con tiểu học, vị trí gần trường là khoản tiết kiệm thời gian – công sức – chất lượng sống mà sau này bạn khó mua lại bằng tiền”.