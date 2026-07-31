Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Mỹ Nhân chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của hai cô con gái Bona và Boni. Đi kèm những bức ảnh là dòng chia sẻ ngắn nhưng đầy cảm xúc: "Ánh mắt ấy, nụ cười ấy... mẹ ghi nhớ ngàn đời".

Chỉ vài từ giản dị nhưng đủ để người xem cảm nhận được tình yêu vô điều kiện mà nàng Á hậu dành cho các con. Với những người làm cha mẹ, có lẽ hạnh phúc không nằm ở những điều quá lớn lao, mà nhiều khi chỉ là được ngắm con cười, nhìn con lớn lên từng ngày và lưu giữ những khoảnh khắc bình dị ấy như một phần ký ức không bao giờ muốn quên.

Nguồn: Trương Mỹ Nhân

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi hai cô bé ngày càng đáng yêu, lanh lợi. Không ít người nhận xét Bona và Boni đều thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, đặc biệt là đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ khiến ai nhìn cũng thấy thiện cảm.

Nếu Bona được nhiều người yêu mến bởi vẻ chững chạc, tình cảm và rất ra dáng chị lớn thì cô em Boni lại mang đến nguồn năng lượng hoàn toàn khác. Cô bé nổi tiếng với những biểu cảm "khó đỡ", gương mặt lúc nào cũng đầy tò mò và những màn tương tác khiến cả nhà không ít lần bật cười. Hai chị em có tính cách khác nhau nhưng khi ở cạnh nhau lại tạo nên những khoảnh khắc rất tự nhiên, đúng với hình ảnh của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình ngập tràn tiếng cười.

Nguồn: Trương Mỹ Nhân

Theo dõi trang cá nhân của Trương Mỹ Nhân hay Phí Ngọc Hưng, không khó để bắt gặp những hình ảnh đời thường của hai con. Đó có thể là lúc cả nhà cùng đi chơi, cùng ăn cơm, những buổi đưa con đến trường hay đơn giản là vài khoảnh khắc nghịch ngợm trong nhà. Chính sự mộc mạc ấy khiến gia đình nhỏ của cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng là một trong những cặp đôi được yêu thích của showbiz Việt. Sau nhiều năm đồng hành, cả hai đã xây dựng tổ ấm hạnh phúc với hai cô con gái là Bona và Boni. Thời gian gần đây, gia đình cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình về gia đình và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ những khoảnh khắc gần gũi, chân thật.

Nguồn: Trương Mỹ Nhân

Và bộ ảnh này cũng là nhân dịp bé Bona tròn 6 tuổi, Trương Mỹ Nhân đã gửi gắm tâm tư tới con gái: "Chúc mừng sinh nhật 6 tuổi cô gái đầu lòng của mẹ. Cảm ơn con đã đến và cho mẹ một danh xưng đẹp nhất trên đời: Mẹ. Mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh, bình an, lớn lên trong yêu thương và giữ mãi nụ cười hồn nhiên ấy. Mẹ yêu con rất nhiều".

Dù công việc bận rộn, Trương Mỹ Nhân vẫn ưu tiên dành thời gian cho các con. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những câu chuyện rất đời thường về hành trình làm mẹ, từ những niềm vui nhỏ mỗi ngày đến những lần con khiến bố mẹ bất ngờ vì sự trưởng thành. Không xây dựng hình ảnh cầu kỳ, chính sự chân thành ấy giúp nữ người mẫu nhận được sự đồng cảm của nhiều bà mẹ trẻ.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần Trương Mỹ Nhân đăng ảnh các con, điều khiến mọi người chú ý không chỉ là ngoại hình đáng yêu của Bona và Boni mà còn là cách cô lưu giữ tuổi thơ của các con. Một ánh mắt, một nụ cười, một cái ôm hay những khoảnh khắc rất đỗi bình thường đều trở thành những kỷ niệm quý giá. Bởi với cha mẹ, trẻ con lớn nhanh hơn chúng ta vẫn nghĩ. Những bàn tay bé xíu rồi sẽ lớn, những câu nói ngọng nghịu rồi sẽ chỉ còn trong ký ức. Thế nên, như chính Trương Mỹ Nhân viết, có những "ánh mắt" và "nụ cười" thật sự là điều người mẹ muốn ghi nhớ suốt cả cuộc đời.