Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy (SN 2002, trú tại thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) và Vũ Minh Huệ (SN 2003, trú tại thôn Cự Lộc, xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

2 chủ cửa hàng thời trang bị khởi tố

Trước đó, ngày 21-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra cửa hàng Duy Bi Luxury tại tổ dân phố Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên do Trần Quang Duy và Vũ Minh Huệ làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4.800 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Adidas, 290 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Nike, 400 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Dolce & Gabbana, 265 áo mang nhãn hiệu Lacoste cùng nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Duy và Huệ khai nhận toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn của các thương hiệu Adidas, Nike, Lacoste và Dolce & Gabbana đều do hai đối tượng đặt các cơ sở may gia công sản xuất theo mẫu của các thương hiệu nổi tiếng để bán trên nền tảng mạng xã hội TikTok và tại cửa hàng, với giá dao động từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng/sản phẩm.

Tang vật của vụ án

Quá trình điều tra xác định toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn các thương hiệu nêu trên đều không phải hàng chính hãng, không được các chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sản xuất hoặc phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan.