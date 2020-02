Hai chàng "Đại úy" đi qua cuộc đời Song Hye Kyo: Đều giàu có và điển trai nhất nhì showbiz nhưng Hyun Bin lại “ghi điểm” hơn Song Joong Ki ở điểm này?

Sau Hậu duệ mặt trời và Hạ cánh nơi anh, hình ảnh nam chính quân nhân trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều cô gái. Nếu Song Joong Ki ghi điểm với vai Đại úy Yoo Shi Jin thì Hyun Bin cũng không kém cạnh với khi hóa thân thành Đại úy Ri Jung Hyeok nam tính, cực ngầu và đặc biệt là rất chung tình.

Thành công của vai diễn đã khiến tên tuổi của Song Joong Ki và Hyun Bin trở nên ăn điểm hơn trong mắt người hâm mộ, khẳng định danh tiếng những ông hoàng rating của Kbiz. Và điều đặc biệt, cả hai lại càng thường xuyên được đặt lên bàn cân nhiều hơn không chỉ cùng hóa thân vào vai quân nhân mà còn một yếu tố vô cùng đặc biệt mang tên Song Hye Kyo.

Mọi sự so sánh vốn dĩ là khập khiễng nhưng có lẽ Hyun Bin và Song Joong Ki lại có quá nhiều điểm chung.

Giàu có, nổi tiếng và điển trai nhất nhì showbiz Hàn

21 tuổi, Hyun Bin chính thức ra mắt với vai trò diễn viên. Khuôn mặt điển trai cùng thân hình cao ráo khiến nam diễn viên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn.

Ngay từ khi bước chân vào showbiz, nam diễn viên sinh năm 1982 đã ghi tên mình vào danh sách những nam diễn viên nhận được nhiều lời mời chào với những kịch bản ăn khách.

Nhắc tới Hyun Bin người ta có thể kể hàng loạt những bộ phim vang danh như My Name Is Kim Sam Soon (2005), Thế giới họ đang sống, Secret Garden, Memories of the Alhambra và gần đây nhất là Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh)...

Hiện tại, nam diễn viên là một trong những nghệ sĩ giàu nhất xứ Hàn. Cách đây không lâu, trang Ilgan Sports tiết lộ, Hyun Bin được trả 100 triệu won (2 tỉ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình mà anh tham gia.

Đây được xem là mức cát - xê cao nhất nhì tại Hàn Quốc. Với phim điện ảnh, cát - xê của Hyun Bin là khoảng 400 - 600 triệu won (8,1 tỉ - 12,1 tỉ đồng) cho mỗi phim điện ảnh mà anh tham gia.

Hyun Bin đang sống tại một căn hộ thuộc khu chung cư nổi tiếng có tên Mark Hills Villa - nằm ở khu Heukseokdong, quận Dongjak, Seoul và là hàng xóm của cặp vợ chồng quyền lực Jang Dong Gun và Go So Young.

Còn Song Joong Ki, khác với đàn anh, nam diễn viên gia nhập showbiz trễ hơn nhưng cũng nhanh chóng gặt hái được thành công.

Song Joong Ki bắt đầu nổi danh từ bộ phim truyền hình cổ trang Sungkyunkwan Scandal (2010) và chương trình giải trí Running Man với vai trò là một thành viên cố định ban đầu khi chương trình bắt đầu lên sóng vào năm 2010.

Một trong những bộ phim đưa tên tuổi Song Joong Ki lên hàng top có lẽ chính là Hậu duệ mặt trời, bộ phim nam diễn viên đóng cùng với vợ cũ Song Hye Kyo. Sau thành công của Hậu duệ mặt trời, tên tuổi của mỹ nam họ Song "làm mưa làm gió" trên khắp các trang báo xứ Hàn trong suốt một thời gian dài. thời điểm đó, Song Joong Ki còn xếp thứ hai trong danh sách "40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2017" do Forbes Korea công bố.

Với vai trò là diễn viên hạng A, thù lao đóng phim của Song Joong Ki cũng xếp hàng top của showbiz Hàn. Nam diễn viên sở hữu nhiều tài sản bất động sản giá trị trong đó có căn biệt thự cao cấp trị giá 2,5 tỉ won (gần 50 tỉ đồng) tại "Beverly Hills của Hàn Quốc" - làng Seorae, Seoul.

Xét ở thời điểm hiện tại thì danh tiếng của Hyun Bin có phần nổi trội hơn Song Joong Ki bởi hiệu ứng của bộ phim Hạ cánh nơi anh. Hiện tại, Hyun Bin đang là nam diễn viên được săn đón hàng đầu xứ Hàn.

Yêu Song Hye Kyo chỉ sau 1 bộ phim

Một điểm chung không thể nào bỏ qua giữa Hyun Bin và Song Joong Ki đó chính là đều là người cũ của Song Hye Kyo. Điều đặc biệt hơn, cả hai cũng đều yêu Song Hye Kyo sau khi cùng cộng tác với nhau. Nếu Hyun Bin là bộ phim Thế giới họ đang sống thì Song Joong Ki là Hậu duệ mặt trời.

Điều đáng nói, đây đều là những bộ phim nổi đình nổi đám với sự tương tác hoàn hảo của cặp đôi nam nữ chính. Thời điểm Hyun Bin và Song Hye Kyo bên nhau cũng trở thành cơn bão truyền thông. Mọi động thái của người trong cuộc đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Tương tự khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki bên nhau đã khiến truyền thông Hàn gần như vỡ tung.

Có điều khác nhau đó chính là Song Hye Kyo và Hyun Bin chỉ là hẹn hò còn mối quan hệ của người đẹp họ Song với Song Joong Ki lại nâng tầm lên vợ chồng. Điểm chung của cả hai đoạn tình cảm này đó chính là đều đi đến một cái kết đường ai nấy đi.

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng xứ Hàn lại dành nhiều ưu ái hơn cho Hyun Bin sau cuộc tình với Song Hye Kyo. Theo nhiều người, cách cư xử của Hyun Bin sau khi chia tay Song Hye Kyo tốt hơn nhiều so với cách Song Joong Ki biến vợ cũ của mình thành một người xấu xa.

Bằng chứng là thời điểm Hyun Bin và Song Hye Kyo chia tay, cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng đối phương. Thậm chí, trước một ngày công bố chuyện chia tay, Song Hye Kyo còn nhắn cho Hyun Bin lời cuối: "Anh hãy giữ gìn sức khỏe và sống tốt nhé".

Còn Song Joong Ki thì lại khác.

Theo truyền thông Hàn, thời điểm ly hôn Song Joong Ki là người đơn phương gửi đơn ly hôn khi chưa hề thông báo với vợ cũ. Và đó bất ngờ trở thành lý do đẩy Song Hye Kyo vào sóng gió, khiến cô nhận phải rất nhiều lời măng chửi từ cư dân mạng.

Theo cư dân mạng, cách cư xử kém tinh tế này của Song Joong Ki khiến hình ảnh của anh xấu đi nhiều so với trước đây, thậm chí còn "thua đau" Hyun Bin ở việc đối đãi với người cũ.

Dẫu sao, chuyện cũ thì đã qua, người thì đã thành người cũ.