Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẩn trương xác minh, điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc khiến hai người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin tiếp nhận ngày 18/2, trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sau khi ăn cá nóc. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng tê bì lưỡi, môi, tê tay chân và khó thở tăng dần.

Hai người ở Quảng Ninh nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc (Ảnh minh họa)

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp chặt chẽ với bệnh viện, tập trung điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng. Trường hợp cần thiết, chủ động hội chẩn liên viện hoặc xin hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên.

Song song với đó, các đơn vị liên quan cần khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện những trường hợp tương tự. Công tác tuyên truyền cũng được yêu cầu đẩy mạnh, khuyến cáo người dân không sử dụng động vật hoang dã, hải sản lạ hoặc không rõ nguồn gốc; khi có dấu hiệu ngộ độc như tê môi, lưỡi, nôn, đau bụng, tiêu chảy… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ và hàng quán thức ăn đường phố; tiếp tục triển khai các kế hoạch, công văn bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội xuân 2026.

Kết quả điều tra cùng tình hình sức khỏe bệnh nhân phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, ngộ độc cá nóc luôn nằm trong nhóm ngộ độc thực phẩm nguy hiểm nhất. cá nóc chứa tetrodotoxin, loại độc tố thần kinh cực mạnh, mạnh gấp 275 lần xyanua. Chỉ cần nửa mg cũng đủ gây tử vong cho người trưởng thành.

Độc tố này tập trung nhiều ở các nội tạng và da cá nóc. Thịt cá cũng chứa chất độc, gây ngộ độc và tử vong. Điều đáng nói, tetrodotoxin không bị phá hủy bởi nhiệt độ khi nấu chín, nên nếu chế biến không đúng cách, khi luộc, hấp, nướng, chiên… cá nóc vẫn có thể gây ngộ độc".