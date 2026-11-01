Hachi Hachi có thêm nhóm hàng Plus bên cạnh những sản phẩm Nhật quen thuộc





Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8 là cửa hàng đầu tiên mở rộng thêm nhóm hàng từ các thương hiệu toàn cầu

Mỗi người đến Hachi Hachi thường có một món quen để tìm. Bạn học sinh ghé kệ matcha, bánh kẹo Nhật; người chuẩn bị bữa tối dừng lại ở quầy gia vị; còn những gia đình có trẻ nhỏ thường dành thời gian ở khu vực chăm sóc cá nhân.

Từ ngày 28/10, bên cạnh những sản phẩm quen thuộc ấy, khách hàng có thêm các lựa chọn thuộc nhóm hàng Plus. Khách vẫn tìm được món mình yêu thích, đồng thời có thể khám phá thêm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Gần 20 năm gắn bó với hàng Nhật

Hachi Hachi có mặt tại TP.HCM từ năm 2007, khi việc mua sắm hàng Nhật còn khá mới mẻ với nhiều gia đình Việt. Khởi đầu với mô hình cửa hàng đồng giá, ba năm sau, Hachi Hachi mở rộng sang nhiều mức giá để phục vụ những nhu cầu khác nhau.

Trong hành trình từ năm 2007 đến nay, Hachi Hachi đã giới thiệu đến khách hàng hàng nghìn sản phẩm thuộc hơn 800 thương hiệu. Trong đó có những vật dụng nhỏ được sử dụng hằng ngày, từ đồ dùng cho căn bếp, phòng tắm đến sản phẩm chăm sóc bản thân và gia đình.

Từ kinh nghiệm gần 20 năm lựa chọn hàng hóa và đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Hachi Hachi bắt đầu bổ sung những sản phẩm hữu ích đến từ nhiều nơi trên thế giới. Tinh thần "Hàng Nhật cho tổ ấm yêu thương" được tiếp nối trong thông điệp mới: "Chất lượng chuẩn Nhật - Chọn lọc toàn cầu".

Theo định hướng của Hachi Hachi, hàng Nhật tiếp tục là cốt lõi và chiếm ít nhất 70% danh mục hàng hóa. Plus giúp bổ sung những lựa chọn khách hàng đang cần, trong khi sự kỹ lưỡng trong cách tìm hiểu, lựa chọn và giới thiệu sản phẩm vẫn được duy trì.

Năm tiêu chí để đưa một sản phẩm lên kệ

Plus là tên nhóm hàng mới của Hachi Hachi, không phải tên mới của cửa hàng. Các sản phẩm Plus được bày xen kẽ cùng hàng Nhật, để khách hàng có thể tìm món quen và xem thêm những lựa chọn khác ngay tại quầy kệ mình đang mua sắm.

Khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm Nhật Bản quen thuộc và xem thêm sản phẩm từ các nước khác trên cùng một quầy kệ

Trước khi được đưa lên kệ, sản phẩm Plus được xem xét dựa trên năm tiêu chí:

─Đáp ứng các yêu cầu pháp lý tại Việt Nam.

─Thương hiệu có uy tín tại thị trường xuất xứ hoặc được người tiêu dùng Nhật Bản đón nhận.

─Mức giá hợp lý so với giá trị sử dụng.

─Công dụng phù hợp với đời sống của gia đình Việt.

─Vượt qua quá trình tìm hiểu, đánh giá nội bộ của Hachi Hachi.

Trong đó, Hachi Hachi ưu tiên những thương hiệu nước ngoài đã được phân phối và sử dụng tại Nhật Bản. Đội ngũ phụ trách sẽ tìm hiểu sản phẩm, nhà cung cấp và các thông tin liên quan trước khi quyết định giới thiệu đến khách hàng.

Thêm lựa chọn cho từng góc trong nhà

Góc bếp: Bên cạnh các loại gia vị Nhật quen thuộc, khách hàng có thể tìm thấy dầu ô liu extra virgin, dầu hạt nho và dầu hướng dương của thương hiệu Olitalia đến từ Ý. Mỗi loại dầu mang đến thêm một lựa chọn cho món ăn và thói quen nấu nướng của từng gia đình.

Dầu ăn Olitalia thương hiệu đến từ Ý là một trong những sản phẩm nằm trong nhóm hàng Plus tại Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8

Tủ đồ ăn: Cạnh những món ăn vặt và thức uống Nhật quen thuộc, khách hàng có thể lựa chọn thêm sản phẩm mật ong gừng Dooraewon hoặc mật ong chanh Damtuh đến từ Hàn Quốc. Đây là những sản phẩm pha uống tiện lợi, phù hợp để gia đình dự trữ và sử dụng khi cần.

Mật ong gừng Dooraewon và Mật ong chanh Damtuh đều là các thương hiệu quen thuộc đến từ Hàn Quốc đã có mặt tại Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8

Phòng tắm: Ngoài các sản phẩm chăm sóc răng miệng của Nhật Bản, Hachi Hachi có thêm kem đánh răng 2080 đến từ Hàn Quốc, trong đó có dòng sản phẩm dành cho trẻ em. Khách hàng có thể xem và lựa chọn sản phẩm cho từng thành viên trong cùng một lần ghé cửa hàng.

Kem đánh răng thương hiệu 2080 từ Hàn Quốc có cả dòng dành cho trẻ em

Diện mạo mới tại Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8

Cửa hàng Hachi Hachi tại 81 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, TP.HCM đã mở cửa trở lại ngày 28/10/2026 với diện mạo mới. Hệ thống quầy kệ được bố trí lại để không gian trở nên rộng rãi, thoáng hơn và giúp khách hàng dễ tìm sản phẩm mình cần.

Quầy kệ sản phẩm được bố trí lại để không gian rộng hơn, thoáng hơn để khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm

Đây là cửa hàng đầu tiên giới thiệu nhóm hàng Plus. Các sản phẩm mới được đặt cạnh hàng Nhật theo từng nhóm nhu cầu, giúp khách hàng thuận tiện xem thêm lựa chọn khi đang tìm mua món quen. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn, khách có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên tại cửa hàng.

Nhân viên Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8 luôn tư vấn nhiệt tình để hỗ trợ khách tìm hiểu sản phẩm kỹ càng hơn

Dự kiến trong tháng 12/2026, Plus sẽ lần lượt có mặt tại các cửa hàng Hachi Hachi còn lại. Việc triển khai theo từng giai đoạn giúp thương hiệu có thời gian ghi nhận phản hồi của khách hàng, điều chỉnh danh mục và hoàn thiện cách trưng bày trước khi mở rộng.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: "Hachi Hachi vẫn là Hachi Hachi. Danh mục có thêm những sản phẩm mới, nhưng nền tảng hàng Nhật, sự cẩn thận trong lựa chọn hàng hóa và tinh thần phục vụ khách hàng vẫn được giữ nguyên."

Khách hàng mua sắm trong ngày cửa hàng Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8 mở cửa trở lại

Ưu đãi trong dịp mở cửa trở lại

Trong thời gian từ 28/10 đến 01/11/2026, cửa hàng Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8 triển khai chương trình flash sale từ 9h đến 12h mỗi ngày.

─30 khách hàng đầu tiên mỗi ngày có hóa đơn từ 199.000 đồng được nhận túi quà.

─Hóa đơn có sản phẩm Plus với tổng giá trị từ 699.000 đồng hoặc 999.000 đồng được nhận quà tặng tương ứng.

─Một số sản phẩm Plus có chương trình dùng thử và giá ưu đãi đến hết ngày 30/11/2026.

Về Hachi Hachi

Hachi Hachi là chuỗi bán lẻ được hình thành từ nền tảng hàng Nhật, đồng hành cùng các gia đình Việt từ năm 2007. Với thông điệp "Chất lượng chuẩn Nhật - Chọn lọc toàn cầu", Hachi Hachi mong muốn tiếp tục là nơi khách hàng có thể yên tâm tìm kiếm những sản phẩm hữu ích để chăm sóc bản thân, gia đình và tổ ấm yêu thương.