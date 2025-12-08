Trưa 8-12, thông tin từ lãnh đạo xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau một ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể bé trai T.A.Q. (6 tuổi, ngụ thôn Giang Hà, xã Lộc Hà) bị mất tích vào chiều 7-12, tại khu vực khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót.

Khu vực cảng neo đậu tránh trú bão Cửa Sót nơi phát hiện thi thể cháu Q.

Trước đó, vào chiều (7-12, gia đình không tìm thấy bé T.A.Q nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo về vụ việc, hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Qua trích xuất camera, các đơn vị chức năng ghi nhận hình ảnh cháu bé đi lạc ở khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót.

Từ chiều tới đêm 7-12, các thợ lặn và đội cứu hộ, cứu nạn cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm cháu bé ở khu vực này nhưng không tìm thấy.

Đến khoảng 9 giờ sáng nay (8-12), thi thể bé Q. đã được tìm thấy ở khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót.

Hiện, thi thể bé trai đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo mai táng.