Hà Thanh Xuân chưa đăng ký kết hôn với "Vua cá Koi", làm đám cưới hoành tráng sau 2 tháng gặp vì lý do bất ngờ

Ngày 10/9, ca sĩ Hà Thanh Xuân xác nhận đã chia tay với doanh nhân Thắng Ngô (Vua cá Koi), cả hai tan vỡ từ lâu nhưng đến nay mới công bố. Hà Thanh Xuân tiết lộ nhiều thông tin ít ai biết liên quan đến cuộc hôn nhân vội vàng của cô và doanh nhân sở hữu tài sản đồ sộ. Nữ ca sĩ và Thắng Ngô dù đã tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ hơn 300 khách mời vào tháng 5/2022 nhưng sau đó không đăng ký kết hôn. Vì vậy, Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" trên thực tế đã về chung một nhà nhưng chưa bao giờ được công nhận là vợ chồng hợp pháp.

Ngoài ra, Hà Thanh Xuân khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ một trong các lý do khiến cô kết hôn chỉ sau 2 tháng tính từ lần đầu gặp gỡ doan nhân Thắng Ngô là do nguyện vọng của gia đình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng".

Hà Thanh Xuân xác nhận chưa từng đăng ký kết hôn với doanh nhân Thắng Ngô

Hà Thanh Xuân kết hôn sau 2 tháng gặp gỡ là do mong muốn của gia đình và vì nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân sẽ màu hồng

Hà Thanh Xuân thẳng thắn thừa nhận từng nghĩ cuộc sống sẽ vui vẻ nhưng sau khi kết hôn nữ ca sĩ gần như trầm cảm, không dám đọc bình luận trên mạng xã hội. Việc quyết định nhanh vội, kết hôn vì mong muốn của gia đình và chưa tìm hiểu kỹ nhau là một trong những nguyên nhân khiến Hà Thanh Xuân trở về cuộc sống độc thân sau ít tháng làm cô dâu mới. Hà Thanh Xuân chia sẻ: "Mong rằng những gì đã qua là 1 bài học để Xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình".

Hà Thanh Xuân được cầu hôn vào tháng 4/2022

Cô được tổ chức lễ cưới rầm rộ theo đúng nghi thức truyền thống

Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô có cơ hội quen biết nhau qua một người bạn làm đạo diễn. Sau khi ly hôn với vợ cũ, nam doanh nhân và Hà Thanh Xuân công khai yêu, lần đầu gặp mặt là vào tháng 3/2022. Đến tháng 4/2022, "Vua cá Koi" cầu hôn Hà Thanh Xuân sau đó 1 tháng thì tổ chức lễ cưới. Đến tháng 9/2023, Hà Thanh Xuân xác nhận đã tan vỡ vào 1 năm trước do bất đồng quan điểm sống.