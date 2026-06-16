Hà Nội vừa có thêm 1 trường THCS công lập mới toanh: Rất to đẹp, tháng 7 này bắt đầu tuyển sinh, bố mẹ đừng bỏ lỡ!

Hà Nội mới đây vừa có thêm một trường THCS công lập mới toanh tại khu vực phường Nghĩa Đô. Theo đó, vào tháng 5 vừa qua, UBND phường Nghĩa Đô đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Trường THCS Nghĩa Đô và triển khai công tác cán bộ, gồm bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; đồng thời, công bố quyết định thành lập Chi bộ nhà trường. Bà Phạm Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Đô, đồng thời, được chỉ định là Bí thư Chi bộ nhà trường.

Ngôi trường mới được xây này không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô giáo dục, giảm áp lực trường lớp, mà còn thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tiếp tục khẳng định vị thế của Nghĩa Đô là địa bàn có chất lượng giáo dục hàng đầu của Thủ đô.

Trường THCS Nghĩa Đô được định hướng xây dựng theo mô hình trường chuẩn, cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng cao; từng bước phấn đấu tiệm cận với các trường có truyền thống, uy tín trên địa bàn như Trường THCS Nghĩa Tân và Trường THCS Lê Quý Đôn.

Được biết, trường THCS Nghĩa Đô chính thức tuyển sinh từ năm học này. Với khối 6, trường có chỉ tiêu 450 học sinh/10 lớp; đối tượng là học sinh đã hoàn thành tiểu học (sinh năm 2015). Phương thức tuyển sinh: theo tuyển sinh có ứng dụng AI và bản đồ số AI.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ 7/7/2026 - 9/7/2026; tuyển sinh trực tiếp từ 12/7-18/7.

Với khối 7 và 8, trường có chỉ tiêu 135 học sinh/3 lớp. Thời gian tuyển sinh từ 2/7 - 31/7/2026, trừ Chủ nhật.

Đối tượng ưu tiên 1 của cả 3 khối bao gồm những đối tượng học sinh cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định, có khoảng cách đến trường gần nhất. Đối tượng ưu tiên 2 gồm học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh có khoảng cách đến trường địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách tới trường trên địa bàn cư trú.

Phụ huynh có thể tham khảo thông tin trên và nộp hồ sơ cho con.