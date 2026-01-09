Hà Nội: Trường học chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp

Trong chỉ đạo gửi UBND các phường xã, trường học trực thuộc về chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo nhiệt độ ngoài trời trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình “Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6 giờ sáng hằng ngày.

Căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết, các cơ sở giáo dục chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tại trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 10°C. (ảnh: Đức Nguyễn)

Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 10°C.

Học sinh trung học cơ sở được nghỉ học tại trường khi nhiệt độ dưới 7°C. “Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con, nhà trường cần có phương án đón và chăm sóc học sinh tại trường đảm bảo an toàn”, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu.

Ngoài ra, Sở này cũng đề nghị trường học kiểm tra, rà soát và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ẩm cho học sinh. Đối với các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm đảm bảo cơm, thức ăn, nước uống nóng; chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Đối với các trường, nhóm lớp mầm non cần đảm bảo có nước ấm để phục vụ và chăm sóc cho trẻ em.

Trong những ngày giá rét, thầy cô giáo nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục.

Đặc biệt, trong những ngày rét đậm, rét hại các cơ sở giáo dục không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời. Căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Hà Nội hiện có gần 3.000 trường học với khoảng 2,3 triệu học sinh các cấp.

Theo dự báo, Hà Nội hôm nay ngày nắng, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Trong một tuần tới, miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt rất thấp về đêm và sáng sớm, tăng nhanh vào trưa chiều, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Hôm nay và ngày mai (9-10/1), trời tiếp tục rét đậm, từ 11/10, trời ấm dần, mỗi ngày tăng 1-2 độ.