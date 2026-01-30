Hà Nội tổ chức lễ đón nhận danh hiệu 'Thành phố học tập toàn cầu'

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Vũ Đại Thắng khẳng định: Việc đón nhận “Thành phố học tập toàn cầu” góp phần làm giàu thêm danh hiệu và di sản của Thủ đô đã được UNESCO công nhận: từ “Thành phố vì hòa bình” năm 1999, “Thành phố sáng tạo” năm 2019 đến các di sản văn hóa vật thể, như: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (năm 2010), 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (năm 2011) và phi vật thể đặc sắc như Ca trù, Hội Gióng, tín ngưỡng thờ Mẫu, nghi lễ kéo co…

Những di sản cho thấy sự nỗ lực bền bỉ, toàn diện của Thành phố trong việc xây dựng một môi trường giáo dục lấy hòa bình, công bằng và phát triển bền vững, nền tảng của “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, với UNESCO và cộng đồng quốc tế hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi tri thức và kinh nghiệm với hơn 400 thành phố thành viên của UNESCO từ 91 quốc gia.

"Tôi muốn nhắn nhủ đến thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của Thăng Long - Hà Nội: Các em hãy là những người tiên phong trong cuộc cách mạng tri thức này. Hãy học để hiểu biết, học để làm việc, học để chung sống và học để khẳng định bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế", ông Thắng nhấn mạnh.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cho rằng, việc thành phố Hà Nội chính thức được công nhận là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” vừa là sự ghi nhận, vừa là trách nhiệm. Đây là sự ghi nhận đối với cam kết bền bỉ của Hà Nội trong việc đặt con người, học tập và hòa nhập ở vị trí trung tâm của phát triển, đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tiếp tục xây dựng một xã hội học tập bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đón nhận chứng nhận danh hiệu thành phố Hà Nội là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.

Theo Ban tổ chức, sau quá trình xét duyệt hồ sơ với các tiêu chí chặt chẽ, ngày 4/12/2025, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Lễ đón nhận danh hiệu được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của trí tuệ, đạo học và truyền thống hiếu học ngàn năm của dân tộc, mang ý nghĩa sâu sắc về sự kế thừa và phát huy giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong thời đại mới.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng bởi việc gia nhập mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO giúp Hà Nội mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, cơ hội hơn để thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, phát triển các mô hình học tập mới, đồng thời khẳng định vai trò đầu tàu tri thức của Hà Nội trong khu vực.

Thành phố Hà Nội có gần 3.000 cơ sở giáo dục các cấp. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn không ngừng được nâng cao; kết quả thi tốt nghiệp THPT duy trì ổn định, bền vững; thành tích học sinh giỏi quốc gia và quốc tế tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước.