Nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh trên đường Giải Phóng đang được tháo dỡ, di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.
Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Điểm đầu tại khu vực nút giao hầm Kim Liên, điểm cuối kết nối nút giao Cầu Giẽ. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên hai tuyến đường song hành. Tổng diện tích sử dụng đất sơ bộ khoảng 337,3 ha. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 161.994 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), dự kiến hoàn thành trong năm 2027.