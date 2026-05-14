Hà Nội sẽ thành lập 4 trung tâm đại học ở ngoại thành

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được TP Hà Nội phê duyệt ngày 13/5 cho thấy, địa phương sẽ thực hiện lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ra khỏi khu vực nội đô để hình thành các đô thị đại học tập trung, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đối với cơ sở phải di dời toàn bộ, ưu tiên chuyển đổi công năng quỹ đất cũ tại nội đô để bổ sung hạ tầng cho giáo dục phổ thông, các công trình tiện ích công cộng và không gian xanh.

Khu nghiên cứu liên ngành của ĐHQG Hà Nội ở Hòa Lạc dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2026

Thành phố có cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ tại địa điểm mới. Đối với cơ sở không thuộc diện di dời toàn bộ, Thành phố khuyến khích mở rộng quy mô tại các cơ sở mới.

Phần diện tích tại nội đô thực hiện tái cấu trúc, ưu tiên phục vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề chất lượng cao.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ hình thành các trung tâm đào tạo và nghiên cứu quy mô lớn gắn với các cực tăng trưởng:

Khu vực

Quy mô

Định hướng lĩnh vực đào tạo

Khu đô thị Đại học và Nghiên cứu Hòa Lạc (Cực phía Tây)

1.000 - 1.500 ha

Định hướng là trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu đa ngành, trọng tâm là công nghệ cốt lõi gắn kết với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Khu đào tạo chuyên ngành phía Tây Nam (Xuân Mai - Chương Mỹ)

Khoảng 100 - 150 ha

Tập trung các ngành đào tạo Văn hóa, du lịch, y dược, hành chính, sư phạm, lâm nghiệp...

Khu đào tạo chuyên ngành phía Tây Bắc

Khoảng 220 - 250 ha

Các cơ sở đào tạo chuyên sâu về an ninh, quốc phòng và các khối ngành văn hóa, nghệ thuật đặc thù.

Khu đào tạo chuyên ngành hàng không và dịch vụ cảng (Cực phía Bắc

120 - 180 ha

Đào tạo nhân lực kỹ thuật hàng không, quản trị logistics và dịch vụ hỗ trợ hàng không hiện đại.



Ngoài hệ thống trường ĐH, bản quy hoạch cũng cho thấy, Thành phố Hà Nội sẽ sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo quy mô, cơ cấu, chất lượng đào tạo.

Hình thành các trường trung học nghề trên cơ sở sắp xếp lại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại những xã chưa có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, có số lượng dân số đông hoặc khu vực liên phường, xã chưa có trường cao đẳng, trung cấp.

Xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn, tiên tiến và hiện đại. Đầu tư xây dựng một số trường cao đẳng trọng điểm, chất lượng cao tiệm cận với các nước có nền giáo dục nghề nghiệp phát triển.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt là căn cứ để lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn; là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn Thủ đô.