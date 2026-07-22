Với thông điệp “Trọn niềm tin số - Kiến tạo tương lai”, Hội nghị KOL và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô hướng tới mục tiêu tháo gỡ các rào cản pháp lý, lan tỏa giá trị tích cực và xây dựng môi trường số văn minh, an toàn. Sự kiện là diễn đàn thường niên cấp thành phố của Hà Nội, hướng tới xây dựng cơ chế kết nối bền vững giữa cơ quan quản lý với các nghệ sĩ tên tuổi, cộng đồng sáng tạo nội dung, doanh nghiệp truyền thông và các nền tảng số cùng hội tụ, kết nối và lan tỏa sức mạnh, trách nhiệm số, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa và Niềm tin số cho cộng đồng.

Đối thoại đa chiều về trách nhiệm trên không gian mạng

Cùng với sự bùng nổ của không gian mạng, hàng loạt vấn đề mới liên tục xuất hiện, đặt ra thách thức lớn cho cộng đồng sáng tạo nội dung lẫn người dùng Internet. Sự xuất hiện của công nghệ AI Deepfake, nạn tin giả, xâm phạm bản quyền hay các hành vi giả mạo tài khoản để lừa đảo đang tác động trực tiếp đến an ninh mạng và niềm tin số. Bên cạnh đó, các yêu cầu pháp lý như minh bạch quảng cáo, quy định về livestream/review, nghĩa vụ thuế, bảo vệ dữ liệu cá nhân hay chuẩn mực ứng xử trên mạng xã hội cũng đòi hỏi người có sức ảnh hưởng phải nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, các nền tảng số, doanh nghiệp truyền thông cùng đội ngũ nghệ sĩ, KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao trách nhiệm số, lan tỏa thông tin chính xác và góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh, đáng tin cậy. Đây cũng là bối cảnh để Hội nghị KOL và Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô diễn ra.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo Ban tổ chức, chương trình dự kiến quy tụ hơn 220 đại biểu, gồm hơn 50 đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý và lực lượng Công an, hơn 30 nghệ sĩ, cầu thủ, ca sĩ cùng các KOL uy tín, hơn 70 nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng số và hơn 50 doanh nghiệp, đơn vị truyền thông hoạt động trong lĩnh vực nội dung số.

Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước tham dự Hội nghị có Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử), NSND Nguyễn Xuân Bắc (Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn), Uỷ ban cạnh tranh Quốc Gia, Bộ Công thương và Cục Thuế TP Hà Nội. Đặc biệt, chương trình có sự đồng hành của các chuyên gia công nghệ, an toàn thông tin, đại diện nền tảng TikTok Việt Nam, các doanh nghiệp truyền thông cùng đông đảo nghệ sĩ, KOLs và nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Với sự tham gia của nhiều thành phần, hội nghị được kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại đa chiều, nơi các bên cùng trao đổi về trách nhiệm, vai trò và giải pháp xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và bền vững.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là phiên kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp truyền thông, nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và đại diện các nền tảng số. Đây được xem là diễn đàn nhằm thúc đẩy đối thoại về trách nhiệm của mỗi chủ thể đối với sự phát triển lành mạnh của không gian mạng.

Từ những thực trạng và rào cản nói trên, các phiên thảo luận chuyên đề tại hội nghị sẽ đi sâu mổ xẻ, đối thoại trực tiếp để tìm kiếm giải pháp thực tiễn cho từng nhóm vấn đề. Đây sẽ là diễn đàn giúp định hình ranh giới pháp lý rõ ràng, trang bị kỹ năng phòng thủ số và làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong hệ sinh thái nội dung số.

Tại hội nghị, các cá nhân, cộng đồng và đơn vị truyền thông có nhiều đóng góp trong việc lan tỏa thông tin chính xác, truyền cảm hứng bằng những giá trị tích cực và góp phần xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số sẽ được tôn vinh, ghi nhận.

Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô: Đồng hành pháp lý, nâng tầm hoạt động sáng tạo nội dung

Trong khuôn khổ diễn đàn KOL năm nay, điểm nhấn nổi bật chính là Lễ ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô. Câu lạc bộ được thành lập với mục tiêu trở thành nơi kết nối các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, người có ảnh hưởng, chuyên gia, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm và cộng đồng địa phương cùng tham gia kiến tạo, lan tỏa niềm tin số, hành vi số có trách nhiệm, môi trường mạng an toàn, minh bạch và nhân văn tại tỉnh Thủ đô.

Theo định hướng của Ban Chủ tịch, Câu lạc bộ sẽ triển khai ba nhóm hoạt động trọng tâm. Trước hết là đồng hành về pháp lý và an toàn số, giúp các thành viên cập nhật kịp thời các quy định mới, cảnh báo rủi ro trên không gian mạng và kết nối với các chuyên gia để được tư vấn khi gặp vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đồng thời, Câu lạc bộ sẽ đồng hành cùng các KOL, KOC thành viên trong hoạt động nghề nghiệp và sáng tạo nội dung thông qua việc phối hợp với cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan để hỗ trợ tiếp cận nguồn tin chính thống, nâng cao nhận thức về dẫn nguồn, bản quyền số và quyền sở hữu trí tuệ. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là nền tảng giúp người sáng tạo nội dung hoạt động chuyên nghiệp hơn, đồng thời lan tỏa những thông tin chính xác, có giá trị đến cộng đồng.

Ngoài ra, Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô cũng hướng đến kết nối và phát triển cộng đồng, tạo điều kiện để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, triển khai các sáng kiến và hoạt động cộng đồng, cùng lan tỏa trách nhiệm số và góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn và đáng tin cậy.

Không chỉ dừng lại ở một sự kiện chuyên đề, sự ra mắt của Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô sẽ khởi đầu cho một hành trình đồng hành lâu dài, nơi mỗi nhà sáng tạo nội dung cùng nâng cao trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng Niềm tin số vững chắc cho Thủ đô.