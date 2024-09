Hà Nội: Quận Thanh Xuân phản hồi về 'bữa ăn không dinh dưỡng' tại trường mầm non

Liên quan tới thông tin phụ huynh phản ánh cơ sở lớp mầm non độc lập Bình Minh B (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho trẻ ăn “cháo trắng, bún nước lọc”, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân đã có phản hồi.

Theo đó, ngay khi nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội với nội dung "bữa ăn của trẻ chưa đảm bảo chất lượng tại trường mầm non”, UBND phường Hạ Đình đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân kiểm tra thực tế tại lớp mầm non độc lập Bình Minh B.

Đoàn kiểm tra đã trực tiếp kiểm tra toàn bộ hồ sơ liên quan và ghi nhận thực tế quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại cơ sở. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận trực tiếp bằng hình ảnh bữa ăn của trẻ vào trưa 6/9. Kết quả kiểm tra cho thấy nội dung trên mạng xã hội phản ánh không đúng sự thật.

Đại diện Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục quán triệt tới tất cả cơ sở giáo dục mầm non trong quận về yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Phụ huynh phản ánh về bữa ăn thiếu dinh dưỡng.

Phòng GD&ĐT quận cũng sẽ tham mưu UBND quận về việc duy trì lịch họp giao ban định kỳ với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; thực hiện công khai định kỳ “Danh sách lớp mầm non độc lập đã được cấp phép trên địa bàn quận”.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND phường tăng cường kiểm tra sau cấp phép; chỉ đạo các trường mầm non công lập hướng dẫn chuyên môn cho các lớp mầm non độc lập trên địa bàn phường bảo đảm 100% lớp mầm non độc lập hoạt động đúng quy định.

Lớp mầm non độc lập Bình Minh B được thành lập tháng 7/2023 theo quyết định của UBND phường Hạ Đình, hiện có 70 trẻ. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 10 người, bao gồm 1 chủ lớp, 1 nhân viên bếp và 8 giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm mầm non. Mức thu tiền ăn là 40.000 đồng/trẻ/ngày. Mức học phí là 2,5 triệu đồng/trẻ/tháng.

Trước đó, một phụ huynh có con học tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập Bình Minh B (có địa chỉ tại số 37A, ngõ 460 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã phản ánh về việc bữa ăn của trẻ chưa đảm bảo chất lượng.

Phụ huynh bày tỏ mong muốn nhà trường minh bạch, công khai thông tin về nguồn cung cấp cũng như số lượng thực phẩm nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.