Hà Nội: Nhiều học sinh vẫn phải dùng thuyền đi học

Sáng thứ 7, học sinh Trường tiểu học Việt Long , xã Đa Phúc (Hà Nội) vẫn đến trường học bù cho những ngày nghỉ trước đó.

Em Nguyễn Thành Đạt, học sinh lớp 3 cho biết, nhà em bị ngập gần hết tầng 1, mấy ngày không học được trực tuyến. Hôm nay, con được bố mượn chiếc thuyền nhỏ về chèo, đưa con qua vùng nước ngập để đến trường học cùng các bạn.

Tương tự, em Nguyễn Xuân Tùng, lớp 3B nói rằng, nhà em bị ngập nước mấy hôm nay. Em được bác họ chèo thuyền chở qua đoạn ngập để đến trường.

Nhiều học sinh trong lớp cho biết, nhà bị ngập sâu phải đi ở nhờ nhà họ hàng.

Thầy Nguyễn Văn Thảo, Hiệu Trường Tiểu học Việt Long (xã Đa Phúc) cho biết, khi có thông tin mưa ngập, nhà trường đã chuyển hình thức học trực tuyến trong suốt 3 ngày. Tuy nhiên, nhiều nhà dân ngập nước, mất điện, học sinh không có mạng để học. Khi nước rút, trường chuyển sang phương án học trực tiếp nhưng vẫn đề nghị phụ huynh đường sá an toàn mới đưa trẻ đến trường.

“Toàn trường có 828 học sinh nhưng ngày mưa ngập cao điểm , chỉ có khoảng hơn 500 em đi học. Hôm nay, toàn trường còn vắng 100 em vì đường đến trường vẫn còn ngập nước", thầy Thảo nói.

Nước ngập, người dân Hà Nội phải chèo thuyền để đi lại.

Theo chính quyền xã Trung Giã và Đa Phúc, trong những ngày qua, hầu hết các trường học trên địa bàn đều bị ngập, mất điện kéo dài, học sinh không thể học trực tuyến. Đến nay, tại 2 xã này vẫn còn 16 trường bị ngập nước.

Ông Lê Hữu Mạnh, Bí thư xã Trung Giã cho biết, có thời điểm toàn xã có tới 18 thôn ngập nặng, nhiều điểm bị chia cắt phải huy động xe của quân đội và xuồng mới vào tiếp cận được với người dân để hỗ trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm.

Sở GD&ĐT trao tặng 40 tấn hàng cho người dân, học sinh hai xã bị ngập nước.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngoài 2 xã Trung Giã và Đa Phúc đang bị ảnh hưởng bởi mưa, ngập thì địa phương hiện vẫn còn Trường tiểu học Tây Mỗ 10 ngày nay học sinh chưa thể đến trường. Nước ngập chưa rút, chính quyền địa phương đang nỗ lực để khơi thông dòng chảy kết hợp với bơm hút để vệ sinh trường lớp, đón học sinh tới trường.

Sau lễ phát động ủng hộ học sinh vùng ngập lụt, ngày 11/10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao tặng 40 tấn hàng gồm các vật dụng thiết yếu như: chăn màn, sữa, gạo, nước, dầu ăn, sách vở, mì tôm, bánh, lương khô… cho người dân, học sinh 2 xã Đa Phúc và Trung Giã.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã động viên thầy cô giáo, học sinh các nhà trường khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và học tập.