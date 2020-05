Hà Nội: Người dân đau đầu, không thể ngủ vì tiếng sáo của những con diều cỡ lớn kêu rú xuyên màn đêm

Nhiều người dân tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội), cho biết thời gian gần đây, những người chơi diều đang khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng lớn.

Những chiếc diều lớn dài hàng mét kéo theo sáo lớn tung hoành trên bầu trời tạo ra âm thanh cao liên tục vô cùng đinh tai.

Theo đó, những chiếc diều dài hàng mét, được gắn sáo cỡ lớn thường được một số người thả trên bầu trời suốt từ sáng đến chiều. Đáng chú ý, những chiếc diều phát ra âm thanh lớn này còn được thả xuyên màn đêm liên tục phát ra những âm thanh đinh tai tới sáng hôm sau khiến nhiều người dân bức xúc.

Ghi nhận của chúng tôi vào 19h chiều ngày 15/5, như thường lệ những chiếc diều sáo cỡ lớn được gắn đèn led nháy với nhiều màu sắc khác nhau bắt đầu tung hoành trên bầu trời tại khu vực, Khu đô thị Nam An Khánh, (xã An Khánh, huyện Hoài Đức). Do được gắn những chiếc sáo cỡ lớn nên mỗi con diều đều phát ra những tiếng kêu liên tục, đinh tai.

Một số chiếc diều gắn nhiều sáo tạo nên âm thanh lớn.

Trao đổi với chúng tôi, N.T.H (38 tuổi, trú tại xã An Khánh), cho biết tình trạng này đã có từ khoảng 1 năm trước đây. Một số người thả diều sáo kể cả mùa đông hay mùa hè.

"Thời gian trước đây tôi thường đi làm từ sáng sớm đến tối về thì đã thấy riếng "u u u" liên tục do diều sáo phát. Làm cả ngày mệt tối đến chỉ muốn có một chút yên tĩnh nhưng không được, dù đã kéo dèm, kéo cửa kính để giảm bớt âm thanh nhưng không có tác dụng lắm vì diều bay trên đầu tạo ra âm thanh rất lớn", chị H. cho biết.

Theo chị H. thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để ở nhà phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì phát hiện những chiếc diều này thậm chí được treo từ sáng đến tối và xuyên màn đêm tới sáng hôm sau.

Những chiếc diều được một số người thả xuyên màn đêm đến sáng.

"Cứ kêu suốt cả ngày cả đêm như vậy thật sự rất khó chịu và đau đầu, nhiều hôm không thể ngủ được. Những người ở độ tuổi như tôi còn khó chịu thì người lớn tuổi và trẻ em sẽ bị ảnh hưởng rất lớn", chị H. chia sẻ.

Chị H. cho biết, bản thân và nhiều cư dân khác đã nhiều lần ra ý kiến trực tiếp với một số người thả diều nhưng chỉ hôm sau mọi việc lại tiếp diễn.

"Chúng tôi cũng đã có ý kiến đến chính quyền địa phương và một số các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng trên nhưng sự việc vẫn tiếp diễn hàng ngày, chưa có tác dụng. Không ai cấm việc mọi người thả diều nhưng đừng nên gắn sáo lớn, phát ra âm thanh đinh tai liên tục như vậy gây ảnh hưởng đến người khác", chị H. bày tỏ.

Theo người dân, việc thả diều mọi người không cấm. Tuy nhiên không nên gắn theo những chiếc sáo cỡ lớn gây ảnh hưởng đến người khác.

Hàng ngày nơi đây vẫn thường có người dân vui chơi, thả diều cỡ nhỏ nhưng không gắn sáo, không gây ảnh hưởng đến người khác.

Cũng bày tỏ sự bức xúc khi hàng ngày phải gánh điều này, chị N.T.T.L. (49 tuổi, trú tại khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh) cho biết, dù chị và nhiều người đã nhiều lần nói chuyện với những người thả diều để chấm dứt tình trạng thả diều đến đêm muộn thậm chí xuyên đêm nhưng không có tác dụng.

"Treo diều suốt cả ngày đã là quá đáng, đàng này họ cứ chiều tối mới treo đến đêm muộn thậm chí xuyên đêm đến sáng hôm sau nên vô cùng đau đầu. Chúng tôi đã nhiều lần ý kiến với hội thả diều nhưng họ vẫn gắn sáo và thả như vậy. Mong sao chính quyền địa phương sớm giải quyết triệt để vấn nạn này để mọi người được yên ổn", chị L. bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Viết Hướng, Phó chủ tịch UBND xã An Khánh, cho biết đơn vị đã nhận được phản ánh về tình trạng sáo diều gây ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn.

"Chúng tôi sẽ cử lực lượng tăng cường tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở người thả diều, nếu cố tình thả đêm gây ảnh hưởng sẽ thu hồi diều. Đồng thời sẽ phối hợp với đơn vị quản lý đất siết chặt an ninh, không cho người vào thả diều gây ảnh hưởng tới người dân", vị lãnh đạo UBND xã An Khánh thông tin thêm.