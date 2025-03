UBND xã Thạch Hòa cho rằng, việc đối tượng vi phạm chưa bị xử lý đã khiến dư luận có góc nhìn không tốt về địa phương, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Do đó, UBND xã Thạch Hòa đề nghị UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội hỗ trợ, giải quyết dứt điểm vụ việc để đảm bảo an ninh trật tự địa phương, cán bộ yên tâm công tác.