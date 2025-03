Mới đây trên MXH xuất hiện bài đăng liên quan đến phiên đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất tại xã An Đồng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vào hôm 5/3 với mức giá được trả rất khủng là hơn 5 tỷ đồng/m2 đất.

Theo bài đăng, một người đàn ông đã trúng đấu giá 2 lô đất, tổng diện tích là 265m2. Với mức giá mà người này đưa ra thì ông sẽ phải trả tổng cộng khoảng 1.490 tỷ đồng cho 2 lô đất trúng đấu giá, chồng tiền sau 30 ngày. Thông tin này lập tức khiến dư luận xôn xao. Đồng thời, mọi người tò mò về danh tính người này cũng như động cơ, mục đích của ông.

Được biết, người trả mức giá khủng nói trên là ông P.V.T. (thôn Vũ Xá, xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Phiên đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giả tài sản tỉnh Hải Dương tổ chức tại nhà văn hóa xã An Đồng, với hình thức người tham gia đấu giá tiến hành bỏ phiếu kín.

Thông tin về việc ông T. trả hơn 5 tỷ đồng/m2 đất An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình gây xôn xao dư luận.

Khi phiên đấu giá kết thúc, đấu giá viên tiến hành công bố kết quả, ông T. đã trả mức giá 5.812.050.000 đồng/m2 cho lô đất ký hiệu số 01 (diện tích 108m2). Giá khởi điểm của lô đất này là 15.015.000 đồng/m2. Ông cũng trả mức giá 5.268.650.000 đồng/m2 cho lô đất ký hiệu số 02 (diện tích 157m2). Giá khởi điểm của lô này là 13.650.000 đồng/m2.

Chiều 7/3, trao đổi trên báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã An Đồng cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. sáng cùng ngày, ông T. đã đưa đơn trình bày nguyên nhân dẫn đến việc trả giá khủng là do sơ suất, nhầm lẫn để nhờ lãnh đạo xã xác nhận, gửi lên các cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi đó, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quỳnh Phụ cũng đang bám sự việc. Bước đầu xác định ông T. là người địa phương, không phải giàu có gì, thân nhân hiền lành, làm ăn lương thiện chứ không có động cơ, mục đích thổi giá hay gì khác. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nhầm lẫn, trả giá cho cả 1 lô đất bằng giá 1m2 đất.

Tuy vậy theo quy định, ông T. sẽ vẫn bị thu số tiền cọc để tham gia đấu giá 2 lô đất nói trên là khoảng 800 triệu đồng. Vị lãnh đạo nhận định, ông T. có thể sẽ phải đưa ra tòa để trình bày, diễn giải lại toàn bộ vụ việc để được xem xét, nếu không sẽ phải chấp nhận mất toàn bộ tiền cọc.