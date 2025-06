Tin mưa lớn ở Bắc Bộ và cảnh báo sạt lở nhiều nơi

Đêm qua và sáng sớm nay (21/6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 20/6 đến 3h ngày 21/6 có nơi trên 110mm như: Vạn Mai (Hòa Bình) 251,2mm; Khuôn Hà (Tuyên Quang) 177,8mm; Minh Lập (Thái Nguyên) 157,9mm; Quảng Ngần (Hà Giang) 126,6mm; Thác Bà (Yên Bái) 114,8mm, Lóng Luông (Sơn La) 112,8mm; Bằng Luân (Phú Thọ) 111,6mm…

Dự báo từ sáng nay 21/6 đến đêm 22/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ trên 250mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đáng lưu ý trong đợt mưa này có những điểm mưa cường suất lớn có thể lên đến 100mm trong 3 giờ.

Hôm nay, miền Bắc mưa lớn tứ bề, Hà Nội nguy cơ ngập úng loạt tuyến phố. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

"Từ đầu tháng 6 đến nay, tại vùng núi và trung du Bắc Bộ liên tục mưa diện rộng với tổng lượng mưa chúng tôi ước chừng cao hơn trung bình nhiều năm. Mưa nhiều và kéo dài cộng mưa cường suất lớn nguy cơ tạo ra lũ quét và trượt lở đất, nhất là khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ những ngày cuối tuần này", ông Hưởng nhận định.

Ngoài ra, ngày và đêm 21/6, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Ngày và đêm 21/6, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Bắc Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều và tối.

Từ 23/6, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở miền Bắc. Cụ thể:

Lai Châu: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, TP Lai Châu.

Bắc Kạn: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình.

Lạng Sơn: Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, TP Lạng Sơn, Văn Quan.

Bắc Giang: Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, TP Bắc Giang, thị xã Việt Yên, Yên Thế.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Nội thành Hà Nội đang mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong những giờ tới, nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm. Đợt mưa này khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 15-20cm, một số tuyến phố có thể ngập sâu hơn với độ sâu từ 20-40cm,

Quận Các điểm/tuyến phố chính nguy cơ ngập Đống Đa Thái Hà, Lê Duẩn, Chùa Bộc, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Huỳnh Thúc Kháng Ba Đình Cao Bá Quát (đoạn trước Công ty Môi trường đô thị Hà Nội), đường Đội Cấn, Đào Tấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát… Hai Bà Trưng Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã năm Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Chính... Thanh Xuân Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Triều Khúc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Nguyễn Văn Trỗi… Hoàn Kiếm Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà Hỏa, ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài, Quang Trung, Nguyễn Hữu Huân, Thợ Nhuộm, Tôn Đản, Phùng Hưng, ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, phố Đinh Liệt, phố Nguyễn Siêu - ngõ Gạch... Tây Hồ Ngã ba Thụy Khuê – dốc La Pho, Trích Sài, Phú Xá Cầu Giấy Hoa Bằng, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Dương Đình Nghệ, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Nam Trung Yên, Nguyễn Phong Sắc, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Yên Hòa, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Lê Văn Lương... Hoàng Mai Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chính, Trương Định, Linh Đàm, Lĩnh Nam... Bắc Từ Liêm đường Phạm Văn Đồng, ga Nhổn... Nam Từ Liêm Ngã ba Lê Trọng Tấn - hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Trần Bình, Mỹ Đình, bến xe Mỹ Đình, Trung Văn, Châu Văn, Hàm Nghi, Lê Đức Thọ... Hà Đông Mỗ Lao, khu đô thị Văn Phú, Lê Trọng Tấn, ngã 3 Quang Trung - Phan Đình Giót, bến xe Yên Nghĩa, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Quang Trung, Chiến Thắng, Tô Hiệu Long Biên Phố Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Cầu Chui, ngõ 80 Hoa Lâm

Trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.

Dự báo đêm nay, Hà Nội cũng xảy ra mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Ban ngày có lúc mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C, có nơi trên 32°C.

Mưa vừa tiếp tục trút xuống Hà Nội trong ngày 22/6, nhiệt độ trong ngày dao động 26-33°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Sang ngày 23/6, Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ lên ngưỡng cao nhất 34°C, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, thấp nhất duy trì 26°C.

Trong hai ngày sau đó (24-25/6), mưa rào và dông tái diễn ở khu vực này, nhiệt độ cao nhất dao động 33-34°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 37°C.

Ngày 26/6, thời tiết Hà Nội tạnh ráo trở lại, có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày 34°C, mặc dù chưa ở ngưỡng nắng nóng nhưng đây là mức nhiệt độ khiến không khí trở nên oi bức. Ban đêm, nhiệt độ giảm nhanh, thấp nhất 27°C, thời tiết dễ chịu hơn nhưng sự chênh lệch lớn nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh nền.

Ngày 27/6, Hà Nội tái diễn mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày không có nhiều thay đổi, duy trì ngưỡng 27-34°C.

Ngày 28-29/6, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 33-34°C, thấp nhất 27-28°C.

Ngày cuối cùng của tháng 6 (ngày 30/6), thời tiết Hà Nội tiếp tục có mây, không mưa, nhiệt độ ban ngày giảm còn 31°C, nhiệt độ ban đêm duy trì mức 28°C.