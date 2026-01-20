Hà Nội: Một trường có tới 117 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia

Năm nay, toàn thành phố có 247 thí sinh dự thi thì số lượng thí sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chiếm hơn một nửa (140 em). Học sinh trường này cũng ẵm nhiều giải nhất, có thể nói là gần như toàn bộ giải nhất của Hà Nội với số lượng 22/26 giải. Bên cạnh đó, còn có 55 giải nhì, 24 giải ba và 16 giải khuyến khích. Với tổng số 117 giải/140 em dự thi, tỉ lệ học sinh đạt giải của trường này lên tới 83,5%.

Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam cũng có tới 25 em có đủ điều kiện dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Trường xếp thứ hai về số lượng giải là THPT Chuyên Nguyễn Huệ với 39 giải (2 giải nhất, 14 giải nhì, 15 giải ba, 8 giải khuyến khích).

Trường THPT Chuyên Chu Văn An giành 30 giải (2 giải nhất, 9 giải nhì, 10 giải ba, 9 giải khuyến khích).

Trong 4 trường THPT chuyên của Hà Nội, trường THPT Chuyên Sơn Tây có số lượng học sinh đạt giải thấp nhất, chỉ 9 giải (3 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích).

Các trường THPT tại Hà Nội có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Ở khối trường công lập, Trường THPT Quang Trung (Hà Đông) năm nay cũng góp 1 giải khuyến khích.

Đặc biệt, ở khối trường tư thục, năm nay 3 trường có học giành giải học sinh giỏi quốc gia. Cụ thể: Trường THCS&THPT Newton có 9 em dự thi thì tất cả đều đạt giải (7 giải nhì, 2 giải ba); Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh có 1 em đạt giải ba; THPT Hoàng Long có 1 em đạt giải nhì.

Năm nay, giải học sinh giỏi quốc gia vắng bóng học sinh đến từ các trường “làng” của Hà Nội. Những năm trước, học sinh các trường “làng” như: THPT Minh Quang (Ba Vì); THPT Phùng Khắc Khoan(Thạch Thất); THPT Ngô Quyền (Ba Vì) có học sinh đạt giải.

Sở GD&ĐT Hà Nội thống kê số lượng giải học sinh giỏi quốc gia ở từng môn thi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay học sinh Thủ đô giành 207 giải, trong đó có tới 26 giải nhất. Có 2 môn, 100% học sinh dự thi đạt giải gồm: Vật lí và tiếng Anh. Các môn khác tỉ lệ học sinh đạt giải cao như: Toán 18/20; Hoá học 19/20; Sinh học 18/20; Ngữ văn 19/20; Tin học 19/20; Địa lí 19/20...