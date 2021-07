Hà Nội: Một tòa nhà tại Times City tạm dừng hoạt động vì 2 ca nghi mắc COVID-19

Sáng 27/7, tại toà nhà Zone B Park 5 khu đô thị Times City bị chính quyền phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp cùng BQL toà nhà căng dây mềm, barie và đặt biển "Khu vực tạm dừng hoạt động".

Tại đây, lực lượng chức năng kiểm soát chặt người ra vào, đồ đạc nhu yếu phẩm được đặt dưới sảnh ghi theo tên từng nhà. Những người bên ngoài và bên trong yêu cầu hạn chế tiếp xúc gần với nhau.

Động thái này diễn ra sau khi UBND phường Mai Động nhận được thông tin về 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 (dương tính lần 1) hiện đang sinh sống tại tòa nhà Zone B Park 5.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch nhằm kiềm chế, ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch trong cộng đồng, BCĐ phòng chống dịch phường Mai Động yêu cầu như sau:

Trạm y tế phường phối hợp với công an phường khẩn trương tổ chức truy vết xác định ngay các trường hợp F1, F2 và các F liên quan để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định.

Đồng thời yêu cầu toàn thể cư dân sinh sống tại tòa Zone B Park 5 không rời khỏi nhà từ 9h ngày 27/7 đến khi có thông báo mới.

Riêng cư dân tầng 33 tòa nhà Zone B Park 5 ở tại trong nhà không rời khỏi tầng để lấy mẫu xét nghiệm.

Ghi nhận tại tòa Zone B Park 5, khu đô thị Times City sáng 27/7.

Biển báo "Tạm dừng hoạt động" đã được dựng lên.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ xuất hiện dưới sảnh tòa nhà.

Hoạt động ra vào tòa nhà được kiểm soát chặt chẽ.

Cũng trong sáng cùng ngày, trụ sở Công an P.Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tạm thời bị phong tỏa sau khi tại đây ghi nhận một cán bộ nghi mắc Covid-19.

Công tác phun khử khuẩn, thực hiện các biện pháp y tế đã được thực hiện ngay trong đêm 26/7.

Theo lãnh đạo Công an Q.Hai Bà Trưng, ngoài việc tạm phong tỏa trụ sở, lực lượng chức năng còn cho cách ly toàn bộ 24 cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Công an P.Lê Đại Hành tại trụ sở để đảm bảo an toàn.

Trụ sở UBND P.Lê Đại Hành bị tạm phong tỏa để phòng chống dịch

Thông báo "Khu vực phong tỏa" đã được dán lên.

Ngoài việc tạm phong tỏa trụ sở, lực lượng chức năng còn cho cách ly toàn bộ 24 cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Công an P.Lê Đại Hành tại trụ sở để đảm bảo an toàn.

Chính quyền địa phương cũng đã lấy mẫu xét nghiệm của trường hợp nghi nhiễm cùng 35 người khác liên quan tại cơ quan này.