Một người dân cho biết đã chuẩn bị sẵn áo gió trước khi ra ngoài tập thể dục vì nắm được thông tin Hà Nội chuyển lạnh. “Nắm được thông tin Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh, tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo gió để giữ ấm khi tập thể dục buổi sáng. Ra ngoài vận động trong tiết trời se lạnh thế này mang lại cảm giác thật sảng khoái và dễ chịu”, người này nói.