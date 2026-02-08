Hà Nội đón "Sắc Xuân Cố Đô": Hồi sinh Liễn làng Chuồn và hành trình đánh thức di sản tranh dân gian Việt Nam

Ngày 6 tháng 2 năm 2026, giữa lòng Thủ đô, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi – biểu tượng di sản hơn 125 năm tuổi – đã trở thành nơi hội tụ hai miền di sản khi chính thức ra mắt Bộ liễn Ngũ sự và hình tượng "Hạc ngự lưng Quy" của dòng Liễn làng Chuồn (An Truyền, Huế). Sự kiện "Liễn làng Chuồn - Sắc xuân xứ Huế giữa lòng Hà Nội" nằm trong khuôn khổ chương trình Không gian Tết Metropole 2026, mở màn cho chuỗi hoạt động chào đón năm Bính Ngọ, mang đến cho những người yêu thích di sản một cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng và trải nghiệm trực tiếp một dòng tranh dân gian từng thất truyền hơn nửa thế kỷ.



Liễn làng Chuồn từng là một trong ba dòng tranh dân gian nổi tiếng của Cố đô Huế, bên cạnh tranh làng Sình và tranh Tây Hồ, với những bức liễn rực rỡ màu sắc, biểu tượng cát tường được dùng trong không gian thờ tự và trang trí Tết xưa. Sau thời gian dài mai một, dự án "Hồi sinh nghề Liễn làng Chuồn" do anh Ngô Quý Đức khởi xướng cùng nhóm Phường Bách Nghệ và Về Làng đã thành công phục dựng nhờ sự kết nối tri thức liên vùng: kỹ thuật khắc gỗ tinh xảo từ làng Thanh Liễu (Hải Dương) kết hợp nghệ thuật in màu thủ công từ các làng tranh Đông Hồ, Hàng Trống.

Tại sự kiện, công chúng Thủ đô lần đầu tiên được chiêm ngưỡng phiên bản hoàn chỉnh nhất – Bộ liễn Ngũ sự gồm 5 tấm, bổ sung hai bức "Hạc ngự lưng Quy" so với bộ Tam sơn ra mắt trước đó tại Huế. Hình tượng "Hạc ngự lưng Quy" được chắt lọc từ di sản trang trí cổ tự Hà Trung (Huế), thể hiện tinh thần "kế thừa và tiếp biến": tôn trọng cốt cách truyền thống đồng thời thổi hồn sáng tạo để phù hợp với không gian thờ tự và trưng bày đương đại.

Anh Ngô Quý Đức, Trưởng nhóm dự án, chia sẻ: "Việc hồi sinh Liễn làng Chuồn chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi mong muốn di sản không chỉ nằm trong bảo tàng hay những câu chuyện tiếc nuối, mà trở lại đời sống đương đại, tạo sinh kế cho người dân. Sau Liễn làng Chuồn, dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu và phục dựng tranh làng Tây Hồ, với khát vọng một ngày không xa, Huế sẽ lại rực rỡ với đầy đủ ba sắc màu dân gian: Sình – Chuồn – Tây Hồ."

Dự án không dừng lại ở một dòng tranh riêng lẻ mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái bảo tồn tranh dân gian in mộc bản Việt Nam. Nhóm cam kết đồng hành cùng nghệ nhân các làng Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng, Làng Sình... để phục chế ván in mai một, khơi dậy sự phồn thịnh của các dòng tranh dân gian trong dạng thức mới, vẫn giữ nguyên bản sắc thủ công và tâm hồn Việt.

Sự kiện này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra tại Sofitel Legend Metropole Hanoi – điểm đến lý tưởng dành cho những ai đam mê di sản. Tọa lạc ngay trung tâm Hà Nội từ năm 1901, khách sạn là sự hòa quyện hoàn hảo giữa kiến trúc thuộc địa Pháp và nét sang trọng tân cổ điển, từng đón tiếp các nhân vật lịch sử như Graham Greene, Charlie Chaplin, Somerset Maugham – những tên tuổi gắn liền với ba phòng suite huyền thoại. Với vị trí đắc địa, Metropole không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế mà còn là "ngôi nhà chung" cho giới yêu văn hóa, nơi di sản được gìn giữ và lan tỏa qua từng chi tiết.

Trong Không gian Tết Metropole 2026, khách sạn mang đến không khí Tết cổ truyền giữa lòng thành phố hiện đại: từ hoa đào, câu đối đỏ đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Việt – Pháp tinh tế tại sáu nhà hàng và quầy bar như Le Club Bar với trà chiều và jazz sống động, Spice Garden tôn vinh món Việt truyền thống, hay Le Beaulieu kết hợp tinh hoa Pháp. Khu vườn xanh mát, hồ bơi bốn mùa, Le Spa du Metropole, cùng La Boutique và L'Epicerie mang đến trải nghiệm toàn diện, khiến Metropole trở thành nơi lý tưởng để người yêu di sản vừa chiêm ngưỡng, vừa sống chậm giữa dòng chảy thời gian.

Với sứ mệnh gìn giữ "nếp Tết" Hà thành và đánh thức những giá trị văn hóa ngủ quên, Sofitel Legend Metropole Hanoi tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi di sản Việt Nam được hồi sinh và tỏa sáng rực rỡ.