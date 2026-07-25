Theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra tại khu vực nhà xưởng nằm trên tuyến đường 25 m của làng nghề Triều Khúc. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhiều hạng mục, tạo thành biển lửa dữ dội. Nhiều người dân sinh sống gần hiện trường cho biết đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn trong lúc hỏa hoạn bùng phát.

Clip ghi lại cảnh biển lửa bao trùm dãy nhà xưởng trong làng nghề Triều Khúc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Để ngăn đám cháy lan rộng sang các công trình liền kề, lực lượng chức năng đồng thời huy động máy xúc phá dỡ một số hạng mục nhà xưởng, tạo khoảng cách phục vụ công tác chữa cháy.

Đến tối cùng ngày, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương khống chế đám cháy.

Đến gần 21h, đám cháy cơ bản được khống chế

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại cũng như thương vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.