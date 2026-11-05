Hà Nội công bố 10 tòa tập thể cũ chuẩn bị phá dỡ

Theo Văn bản số 24900/SXD-PTĐT ngày 4/11, Sở Xây dựng Hà Nội công khai danh mục dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn thành phố (đợt 1).

Một trong những địa điểm được đưa vào danh mục là khu tập thể Trương Định, gồm các nhà A, B, C, D, E và H1, H2, H3, H4, H5 cùng khu vực lân cận.

Khu tập thể này nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, thuộc địa bàn phường Tương Mai, Hà Nội.

Khu tập thể 2 tầng, gần 260 căn hộ nằm trong diện phải phá dỡ

Theo thông tin công bố, khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích 14.648m2. Trong đó, diện tích đất dành cho cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định là 13.756m2; phần diện tích còn lại 891m² được dành để mở các trục đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định.

Về ranh giới, phía Bắc khu vực giáp khu dân cư hiện có thuộc phường Tương Mai và đường đi tiếp giáp ô quy hoạch trường học A1/TH4. Phía Đông giáp ngõ 33 phố Nguyễn An Ninh, đường Trương Định và khu dân cư hiện hữu.

Phía Tây giáp ngách 35/35 phố Nguyễn An Ninh, đường ven sông Sét và khu dân cư hiện có; phía Nam tiếp giáp khu dân cư thuộc phường Tương Mai.

Hiện trạng khu vực có 10 tòa tập thể cũ, cùng một số công trình nhà ở liền kề nằm xen kẽ và các khu dân cư lân cận. Các tòa tập thể cao 2 tầng, những công trình xung quanh có chiều cao từ 2-5 tầng.

Tổng số căn hộ thuộc 10 tòa chung cư cũ khoảng 257 căn, chưa tính các căn nhà ở trong khu vực lân cận.

Theo văn bản công bố, khu tập thể Trương Định thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Nhà ở. Căn cứ xác định được nêu tại Văn bản số 1110/UBND-KTHTĐT ngày 21/4/2026 của UBND phường Tương Mai.

Nguồn: Sở Xây dựng Hà Nội

Dự kiến xây dựng công trình cao 30 tầng, có 3 tầng hầm

Đáng chú ý, phương án chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sơ bộ cho khu vực cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định dự kiến có quy mô 30 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Cụ thể, công trình có diện tích xây dựng phần nổi khoảng 3.609m2, tổng diện tích sàn đạt 121.007m2. Đối với phần ngầm, diện tích xây dựng dự kiến là 9.282m2, tổng diện tích sàn 27.846m2. Mật độ xây dựng được xác định ở mức 26,24%.

Như vậy, từ hiện trạng 10 tòa tập thể chỉ cao 2 tầng, khu vực này được định hướng tái thiết với công trình có chiều cao lên tới 30 tầng, đi kèm hệ thống 3 tầng hầm.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2026-2029.

Về tổng mức đầu tư, số liệu sơ bộ được tổng hợp trên cơ sở thông tin do UBND các phường đề xuất, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng.

Trong các bước tiếp theo, đơn vị được giao lập và thẩm định dự án sẽ phải rà soát, cập nhật số liệu quy hoạch cũng như quy mô đầu tư cụ thể sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Việc xác định tổng mức đầu tư chính thức sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm yêu cầu quản lý chi phí và hiệu quả đầu tư.