Hà Nội có thêm 230 điểm cấp đăng ký xe máy

Từ 1/10, người dân tại 230 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội có thể đến trụ sở công an sở tại để làm thủ tục đăng ký xe máy. Ảnh: Thanh Hà

Để chuẩn bị cho công tác cấp đăng ký xe, Phòng CSGT TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và xây dựng đủ trang thiết bị, máy móc cho lực lượng công an 230 xã, phường, thị trấn tiến hành phân cấp nhiệm vụ đăng ký xe mô tô về công an xã, phường, thị trấn thuộc các huyện ngoại thành.

Đối với người dân đến làm thủ tục đăng ký xe máy sẽ trải qua 3 bước như nộp lệ phí trước bạ, hồ sơ, bấm chọn biển số và nhận giấy hẹn lấy đăng ký xe.

Người dân đến đăng ký xe máy tại Công an TT Trâu Quỳ, Gia Lâm. Ảnh: Thanh Hà

Tại huyện Gia Lâm (Hà Nội), tính đến thời điểm hiện tại có 22 xã, thị trấn triển khai cấp đăng ký xe máy. Trong đó, giai đoạn 1 có 15 xã, 1 thị trấn và giai đoạn 2 có 5 xã 1 thị trấn. Trung bình, 1 ngày, trên toàn địa bàn huyện Gia Lâm 30 xe ô tô và xe máy đăng ký/ngày.

Ghi nhận tại Công an thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) trong sáng 1/10, mặc dù vào cuối tuần nhưng có nhiều người dân đến làm các thủ tục đăng ký và chuyển vùng đăng ký xe máy.

Cán bộ chiến sĩ lấy số khung, số máy xe. Ảnh: Thanh Hà

Để phục vụ người dân, đơn vị đã đặt biển báo như khu vực cà số khung, số máy, khu vực làm thủ tục đăng ký, bấm biển… đồng thời cử cán bộ trực tại các khu vực để hướng dẫn người dân hoàn thành hồ sơ một cách nhanh nhất.

Các quy định về đăng ký xe, mức lệ phí cũng được Công an thị trấn Trâu Quỳ niêm yết công khai để người người nắm được. Trung bình, đối với mỗi trường hợp làm thủ tục đăng ký xe chỉ mất vài phút là có thể hoàn thành và bấm chọn biển số.

Cán bộ chiến sĩ hướng dẫn công dân điền tờ khai. Ảnh: Thanh Hà

Lã Đào Ngọc Anh (trú tại TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, hôm nay được bố mẹ mua cho chiếc xe máy mới và đến trụ sở công an thị trấn làm thủ tục đăng ký xe.

“Khi đến làm thủ tục em được cán bộ chiến sĩ tiếp đón rất tận tình và hướng dẫn các thủ tục như khai thông tin, kiểm tra thông tin nên chỉ trong thời gian ngắn đã có thể bấm biển số” - Ngọc Anh nói và cho biết, trước đó em ở nhà cứ nghĩ đi đăng ký xe thì mất thời gian lắm nhưng thực tế hôm nay lại rất nhanh.

Kho số được chuẩn bị sẵn tại trụ sở. Ảnh: Thanh Hà

Theo đại úy Hoàng Xuân Minh - Phó trưởng Công an TT Trâu Quỳ, thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội về công tác phân cấp đăng ký xe về xã, phường, thị trấn, Công an huyện Gia Lâm đã triển khai đến cán bộ chiến sĩ tham gia các lớp tập huấn do công an thành phố tổ chức.

Công an TT Trâu Quỳ cũng tham mưu UBND thị trấn tuyên truyền bằng loa thông báo từ 1/10, người dân trên địa bàn có thể đến trụ sở công an thị trấn đăng ký xe.

Về công tác chuẩn bị, đại úy Minh thông tin, đơn vị đã được Công an TP Hà Nội và Công an huyện Gia Lâm cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác đăng ký xe.

Người dân chỉ mất vài phút làm thủ tục và bấm biển số. Ảnh: Thanh Hà

"Công an thị trấn cũng niêm yết toàn bộ văn bản, quy định để người dân nắm được và làm thủ tục đăng ký xe được thuận tiện. Đồng thời, việc phân cấp đăng ký xe về công an xã, phường, thị trấn rất thuận lợi, người dân sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại so với trước đây" - đại úy Minh cho biết.

Trước đó, từ ngày 21/5, Hà Nội triển khai đăng kí xe máy tại 183 xã, thị trấn thuộc các huyện ngoại thành.

Đây đều là các xã, thị trấn trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe.