Bên cạnh những ngôi trường được mệnh danh là "chảo lửa tuyển sinh", với điểm chuẩn đầu vào cực cao thì Hà Nội cũng có nhiều trường THPT công lập lấy mức điểm chuẩn thấp; chỉ dưới 5 điểm/môn đã đỗ. Những ngôi trường này đa số ở ngoại thành, THPT Bất Bạt cũng là một trong số đó.

Trường THPT Bất Bạt có địa chỉ tại số 92, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Năm 2025, trường có mức điểm chuẩn là 12. Trước đó vào các năm 2023, 2022, điểm chuẩn của trường là 17; năm 2021 lấy 18,05; năm 2020 lấy 13 điểm. Năm 2024, điểm chuẩn của trường tăng đột biến, lấy 25 điểm.

Dù thường xuyên lấy mức điểm chuẩn thấp nhưng THPT Bất Bạt là một trong những trường công lập có thành tích đào tạo ấn tượng của Hà Nội.

Điểm thi tốt nghiệp lọt top đầu thành phố, danh sách Học sinh Giỏi dài dằng dặc

Hằng năm, kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường THPT Bất Bạt thường đạt 100%, hơn 60% học sinh trúng tuyển các trường ĐH, CĐ, trong đó có nhiều em đạt mức điểm cao 28-29, đỗ trường top đầu. Nhiều học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba.... trong kì thi học sinh giỏi Thành phố.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, 11 học sinh của trường có tổng điểm xét tuyển khối C00 đạt từ 26,5 điểm - 28,25; 10 em đạt tổng điểm khối A00 từ 24 - 27 điểm; 4 em đạt tổng điểm từ 24,25 - 28,25 tổ hợp khối A01; 5 em đạt tổng điểm khối D01 từ 23,5 trở lên.

Trường có 4 thí sinh đạt 10 điểm môn Địa lí, 3 em đạt 10 điểm môn Lịch sử. Em Chu Thị Ngọc Anh - học sinh lớp 12A1 xuất sắc giành điểm tuyệt đối cùng lúc ở hai môn Lịch sử, Địa lí và 8 điểm môn Ngữ văn; em Phạm Thị Thu Trang lớp 12A6 đạt 10 điểm Địa lí và 9 điểm Ngữ văn. Em Nguyễn Thị Thu Hằng đạt tổng 27 điểm khối A00.

Ở tổ hợp khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), nữ sinh Nguyễn Quỳnh Chi và Dương Yến Ngọc đều đạt tổng điểm 28,25; các em Vũ Thị Thanh Mai và Chu Thị Ngọc Anh đạt tổng 28 điểm; hai em Phạm Nguyệt Hồng và Phạm Thị Thu Trang đạt tổng 27,75 điểm.

Đặc biệt, điểm trung bình 4 môn thi cùng đạt mức 8,69 điểm cao nhất trường là các em Nguyễn Thu Hường và Nguyễn Thị Thu Hằng; nhiều em đạt điểm trung bình 4 môn thi từ 8,0 - 8,63.

Năm 2024, Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã thống kê15 trường đạt điểm trung bình cao nhất ở 9 môn thi (với trường có từ 50 thí sinh trở lên). Với môn Hoá, trường THPT Bất Bạt xếp thứ 3 toàn Hà Nội, với số điểm trung bình 7,49; đứng sau các trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Ứng Hoà A; đứng trên các trường lần lượt là: THPT Tân Dân, THPT Tự Lập, THPT Đại Cường, THPT Sóc Sơn, THPT chuyên Khoa học tự nhiên, THPT Đồng Quan, THPT Quang Trung - Đồng Đa, THPT Việt Nam - Ba Lan, THCS & THPT Newton, THPT chuyên Đại học Sư phạm, THPT Văn Hiến, THPT Xuân Giang.

Trong kỳ thi Học sinh Giỏi cấp thành phố năm 2025, học sinh của trường đạt 2 giải Ba môn Toán, 1 giải Ba môn Ngữ Văn, 1 giải Ba Hóa học, 2 giải Ba Lịch Sử và giải Khuyến khích Vật Lý, Hóa học, Địa Lý.

Ghi dấu ấn ở Đường lên đỉnh Olympia

Dù không tiến sâu vào vòng Chung kết năm, các học sinh trường THPT Bất Bạt cũng để lại dấu ấn khi tham gia sân chơi trí tuệ này.

Năm 2021, em học sinh Lương Hữu Việt (lớp 11A1) của trường THPT Bất Bạt tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia và về Nhì cuộc thi tuần với số điểm 180, kém thí sinh về Nhất 20 điểm. Trong một câu hỏi về Toán học, nam sinh này đã vội vàng đọc kết quả sai, mặc dù đã có phép tính đúng. Sự sai sót đáng tiếc này khiến Lương Hữu Việt vụt mất cơ hội chiến thắng. Dù không thể giành vòng nguyệt quế nhưng màn thi ấn tượng suốt từ vòng đấu đầu tiên đã giúp Lương Hữu Việt để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Năm 2025, trường cũng có một học sinh tham dự Olympia là em Nguyễn Quỳnh Như, học sinh lớp 12A1. Trong kỳ thi HSG cấp TP, Quỳnh Như cũng là người đạt giải Ba môn Toán.