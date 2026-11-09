Hà Nội chi gần 225 tỷ đồng mở rộng 7 tuyến đường

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông tin UBND TP Hà Nội vừa có quyết định đầu tư gần 225 tỷ đồng cải tạo, tổ chức giao thông trên 7 tuyến đường nhằm xén hè, mở rộng mặt đường, điều chỉnh các nút giao nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc giao thông.

Hà Nội sẽ xén vỉa hè, mở rộng mặt đường trên 7 tuyến đường. (Ảnh: Gia Long)



Theo đó, đường Hoàng Đạo Thúy sẽ được điều chỉnh kích thước, mở rộng mặt đường hai bên, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao phố Nhân Hòa. Đoạn tuyến dài khoảng 1.053m, chiều rộng xén mở rộng trung bình 3,5m.

Đường Khuất Duy Tiến được điều chỉnh kích thước, mở rộng mặt đường xe chạy và mở thêm làn hai bên dải phân cách giữa, khu vực dưới gầm cầu cạn đường Vành đai 3. Chiều rộng mở rộng từ 4,3-7m, chiều dài mỗi bên tuyến khoảng 1.460m.

Trên đường Hoàng Minh Giám , phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 346m, từ trước cổng tòa nhà N2B, Khu đô thị Trung Hòa đến nút giao phố Hoàng Ngân. Mặt đường được mở rộng bên trái trung bình 3,5m, bên phải từ 1-4m.

Đường Láng Hạ sẽ được xén hè với tổng chiều dài khoảng 1.050m, gồm đoạn từ ngõ 2 Láng Hạ đến hết phạm vi Công viên Indira Gandhi (khoảng 720m) và đoạn từ nút giao Hoàng Ngọc Phách đến nút giao Vũ Ngọc Phan (khoảng 330m). Mặt đường phía bên phải tuyến được mở rộng trung bình từ 3,5-4,5m.

Trên đường Giảng Võ , tổng chiều dài xén vỉa hè là 338m. Cạnh đó, tại nút giao Giảng Võ - Cát Linh, nhánh rẽ từ phố Giang Văn Minh đi phố Giảng Võ, lực lượng chức năng sẽ mở rộng làn rẽ phải 1-3m; nhánh rẽ từ phố Giảng Võ đi phố Hào Nam (trước cổng ga Cát Linh) sẽ mở rộng làn rẽ phải 1-5,5m.

Đối với đường Lê Văn Lương , mặt đường hai bên sẽ được mở rộng, đoạn từ nút giao Nguyễn Ngọc Vũ đến nút giao Hoàng Minh Giám, chiều dài khoảng 1.300m. Chiều rộng xén mở rộng từ 1-3m; điều chỉnh chiều dài dải phân cách giữa tại đầu cầu vượt Láng Hạ trên đoạn khoảng 54m.

Trong khi đó, ở đường Tố Hữu , phạm vi cải tạo kéo dài khoảng 3.150m, từ đầu hầm chui Lê Văn Lương đến nút giao đường Vạn Phúc. Mặt đường hai bên tuyến được mở rộng từ 1-3,5m. Các vị trí nút giao cũng được điều chỉnh, mở rộng mặt đường tại các lối rẽ nhằm tăng khả năng thông hành.

Theo dự kiến, phần lớn công việc được triển khai trên vỉa hè hiện trạng. Khu vực thi công sẽ được rào chắn bằng hàng rào tôn, hạn chế tối đa việc chiếm dụng lòng đường.

Trong quá trình thi công, những cây xanh phù hợp sẽ được di chuyển về vườn ươm trước khi trồng lại trên phần vỉa hè mới. Những cây không đúng chủng loại theo định hướng quy hoạch cây xanh của thành phố sẽ được di chuyển đến trồng cố định tại xã Kiều Phú.

Thành phố cũng sẽ trồng bổ sung các cây bóng mát bằng cây giáng hương, bằng lăng, bàng lá nhỏ, sao đen để đồng bộ với định hướng phát triển hệ thống cây xanh trên các tuyến đường theo đề án của thành phố.

Các hạng mục di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và xén hè mở rộng lòng đường được thực hiện theo từng phân đoạn dài khoảng 200-300m. Nhà thầu phải hoàn thành dứt điểm từng đoạn mới chuyển sang đoạn tiếp theo. Các mũi thi công được bố trí linh hoạt nhằm bảo đảm tiến độ chung, đồng thời hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông.

Để hạn chế ảnh hưởng giao thông, các hạng mục chủ yếu thi công từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau. Trong thời gian này, đơn vị thi công sẽ sử dụng cọc tiêu, dây phản quang để rào tạm một làn đường sát vỉa hè, phục vụ triển khai các hạng mục.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, máy móc, thiết bị và nhân lực để tập trung thi công trong thời gian ngắn. Quá trình triển khai phải có phương án tổ chức công trường hợp lý, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.