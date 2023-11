Hà Nội: Cháy nhà do cục nóng điều hòa, khói mù mịt bao trùm cả khu dân cư

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 9h sáng 9/11, người dân trong ngách 1A/9, phố Nhân Hòa, quận Thanh Xuân bất ngờ phát hiện khói và mùi khét xuất phát từ căn nhà trong ngõ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều người hô hoán chủ nhà nhưng lúc này cửa bên ngoài bị khóa.

Cảnh sát PCCC cùng các cán bộ địa phương đang tiến hành dập lửa

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chữa cháy cơ sở và Công an quận Thanh Xuân đã cùng vào cuộc xử lý dứt điểm.

Thời điểm nhận được tin báo cháy, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động các lực lượng nhanh chóng có mặt. Thời điểm ban đầu, đám cháy gây khói và lửa bao trùm ngõ nhỏ, lực lượng chữa cháy cơ sở, công an, chính quyền phường Nhân Chính đã tiếp xúc hiện trường sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị, kích hoạt các tổ liên gia an toàn PCCC nhanh chóng khống chế đám cháy không để lây lan.

Tận dụng "thời điểm vàng" đám cháy đã được khống chế, trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt dùng vòi rồng dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nguyên nhân ban đầu xác định do cháy cục nóng điều hoà tầng 1 nhà dân.